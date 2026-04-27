Ανατροπή στο The White Lotus: Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων

Πριν ακόμη προλάβει να ανοίξει τις πόρτες του το νέο White Lotus, η 4η σεζόν απέκτησε ήδη το πρώτο της μυστήριο.

Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τη σειρά του HBO λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων στη Γαλλία, με τον ρόλο της να ξαναγράφεται και να περνά πλέον σε διαδικασία recast. Για μια σειρά που έχει χτίσει ολόκληρη τη μυθολογία της πάνω σε πολυτελή ξενοδοχεία, εύπορους επισκέπτες, άβολες σιωπές και μικρές κοινωνικές εκρήξεις δίπλα στην πισίνα, η είδηση μοιάζει σχεδόν σαν πρόλογος σε επεισόδιο.

Το HBO επιβεβαίωσε την αποχώρηση της Βρετανίδας ηθοποιού, εξηγώντας ότι ο χαρακτήρας που είχε γράψει ο Μάικ Γουάιτ για εκείνη «δεν λειτούργησε» όπως αναμενόταν όταν η παραγωγή μπήκε στο σετ. Σύμφωνα με το δίκτυο, ο ρόλος ξανασκέφτεται, ξαναγράφεται και θα δοθεί σε άλλη ηθοποιό μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Με τα γυρίσματα της 4ης σεζόν του The White Lotus να έχουν μόλις ξεκινήσει, έγινε φανερό ότι ο χαρακτήρας που δημιούργησε ο Μάικ Γουάιτ για την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ δεν λειτούργησε όταν δοκιμάστηκε στο σετ», ανέφερε εκπρόσωπος του HBO. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι οι παραγωγοί και ο ίδιος ο Γουάιτ λυπούνται που δεν θα συνεργαστούν τελικά μαζί της στη σειρά, αλλά παραμένουν θαυμαστές της και ελπίζουν να δουλέψουν μαζί της σε άλλο πρότζεκτ στο μέλλον.

Η αποχώρηση έγινε αφού τα γυρίσματα είχαν ήδη αρχίσει, δηλαδή τη στιγμή που ένας χαρακτήρας παύει να είναι ιδέα στο χαρτί και αρχίζει να δοκιμάζεται μέσα στον πραγματικό μηχανισμό της σειράς: στο βλέμμα, στον ρυθμό, στη χημεία, στη θερμοκρασία του σετ.

Η 4η σεζόν του The White Lotus μεταφέρεται στη Γαλλία, με φόντο τη Γαλλική Ριβιέρα και το Φεστιβάλ Καννών. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε Κάννες, Σεν Τροπέ, Μονακό και Παρίσι, ενώ ανάμεσα στα ξενοδοχεία που θα εμφανιστούν στη σειρά βρίσκονται το Airelles Château de la Messardière, ως White Lotus du Cap, και το Hôtel Martinez, ως White Lotus Cannes.

Το σκηνικό, δηλαδή, είναι ήδη έτοιμο: κόκκινα χαλιά, σουίτες, γιοτ, γαλλικό φως, πλούσιοι άνθρωποι που προσπαθούν να περάσουν καλά και πιθανότατα θα αποτύχουν θεαματικά. Σε αυτό το σύμπαν, η Μπόναμ Κάρτερ έμοιαζε αρχικά σχεδόν αυτονόητη επιλογή μια ηθοποιός με αρκετή εκκεντρικότητα, σκοτάδι και θεατρική ευφυΐα για να χωρέσει άνετα σε έναν κόσμο όπου η πολυτέλεια λειτουργεί πάντα σαν βιτρίνα νευρικής κατάρρευσης.

Παρά την αποχώρησή της, το καστ της νέας σεζόν παραμένει μεγάλο. Σε αυτό συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Βενσάν Κασέλ, Στιβ Κούγκαν, Κουμέιλ Ναντζιάνι, Κρις Μεσίνα, Σάντρα Μπέρνχαρντ, Χέδερ Γκρέιαμ, Μαξ Γκρίνφιλντ και Ρόζι Πέρεζ.

Το HBO δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ποια ηθοποιός θα αντικαταστήσει την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, ούτε την ημερομηνία κυκλοφορίας της 4ης σεζόν.