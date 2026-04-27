TV & MEDIA
TV & Media

Ανατροπή στο The White Lotus: Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων

Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ δεν θα συμμετάσχει τελικά στην 4η σεζόν του The White Lotus, καθώς το HBO ανακοίνωσε ότι ο ρόλος της ξαναγράφεται και θα δοθεί σε άλλη ηθοποιό.

The LiFO team
The LiFO team
Ανατροπή στο The White Lotus: Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων Facebook Twitter
φωτογραφία: Peter Lindbergh
0

Πριν ακόμη προλάβει να ανοίξει τις πόρτες του το νέο White Lotus, η 4η σεζόν απέκτησε ήδη το πρώτο της μυστήριο.

Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τη σειρά του HBO λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων στη Γαλλία, με τον ρόλο της να ξαναγράφεται και να περνά πλέον σε διαδικασία recast. Για μια σειρά που έχει χτίσει ολόκληρη τη μυθολογία της πάνω σε πολυτελή ξενοδοχεία, εύπορους επισκέπτες, άβολες σιωπές και μικρές κοινωνικές εκρήξεις δίπλα στην πισίνα, η είδηση μοιάζει σχεδόν σαν πρόλογος σε επεισόδιο.

Το HBO επιβεβαίωσε την αποχώρηση της Βρετανίδας ηθοποιού, εξηγώντας ότι ο χαρακτήρας που είχε γράψει ο Μάικ Γουάιτ για εκείνη «δεν λειτούργησε» όπως αναμενόταν όταν η παραγωγή μπήκε στο σετ. Σύμφωνα με το δίκτυο, ο ρόλος ξανασκέφτεται, ξαναγράφεται και θα δοθεί σε άλλη ηθοποιό μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Με τα γυρίσματα της 4ης σεζόν του The White Lotus να έχουν μόλις ξεκινήσει, έγινε φανερό ότι ο χαρακτήρας που δημιούργησε ο Μάικ Γουάιτ για την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ δεν λειτούργησε όταν δοκιμάστηκε στο σετ», ανέφερε εκπρόσωπος του HBO. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι οι παραγωγοί και ο ίδιος ο Γουάιτ λυπούνται που δεν θα συνεργαστούν τελικά μαζί της στη σειρά, αλλά παραμένουν θαυμαστές της και ελπίζουν να δουλέψουν μαζί της σε άλλο πρότζεκτ στο μέλλον.

Η αποχώρηση έγινε αφού τα γυρίσματα είχαν ήδη αρχίσει, δηλαδή τη στιγμή που ένας χαρακτήρας παύει να είναι ιδέα στο χαρτί και αρχίζει να δοκιμάζεται μέσα στον πραγματικό μηχανισμό της σειράς: στο βλέμμα, στον ρυθμό, στη χημεία, στη θερμοκρασία του σετ.

Η 4η σεζόν του The White Lotus μεταφέρεται στη Γαλλία, με φόντο τη Γαλλική Ριβιέρα και το Φεστιβάλ Καννών. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε Κάννες, Σεν Τροπέ, Μονακό και Παρίσι, ενώ ανάμεσα στα ξενοδοχεία που θα εμφανιστούν στη σειρά βρίσκονται το Airelles Château de la Messardière, ως White Lotus du Cap, και το Hôtel Martinez, ως White Lotus Cannes.

Το σκηνικό, δηλαδή, είναι ήδη έτοιμο: κόκκινα χαλιά, σουίτες, γιοτ, γαλλικό φως, πλούσιοι άνθρωποι που προσπαθούν να περάσουν καλά και πιθανότατα θα αποτύχουν θεαματικά. Σε αυτό το σύμπαν, η Μπόναμ Κάρτερ έμοιαζε αρχικά σχεδόν αυτονόητη επιλογή  μια ηθοποιός με αρκετή εκκεντρικότητα, σκοτάδι και θεατρική ευφυΐα για να χωρέσει άνετα σε έναν κόσμο όπου η πολυτέλεια λειτουργεί πάντα σαν βιτρίνα νευρικής κατάρρευσης.

Παρά την αποχώρησή της, το καστ της νέας σεζόν παραμένει μεγάλο. Σε αυτό συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Βενσάν Κασέλ, Στιβ Κούγκαν, Κουμέιλ Ναντζιάνι, Κρις Μεσίνα, Σάντρα Μπέρνχαρντ, Χέδερ Γκρέιαμ, Μαξ Γκρίνφιλντ και Ρόζι Πέρεζ.

Το HBO δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ποια ηθοποιός θα αντικαταστήσει την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, ούτε την ημερομηνία κυκλοφορίας της 4ης σεζόν.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

White Lotus: Όλοι μιλούν σήμερα για τον συγκλονιστικό queer μονόλογο του Sam Rockwell

TV & Media / White Lotus: Όλοι μιλούν σήμερα για τον αποκαλυπτικό queer μονόλογο του Sam Rockwell

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, δίνει μία απίστευτη ερμηνεία σε έναν μονόλογο για την ταυτότητα φύλου, το queerness και το ταξίδι αυτοανακάλυψης που γράφει ήδη ιστορία και θα μείνει - SPOILER ALERT.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Diddy έχασε την αγωγή των 100 εκατ. κατά του NBC για το «Bad Boy» ντοκιμαντέρ

TV & Media / Ο Diddy έχασε την αγωγή των 100 εκατ. κατά του NBC για το ντοκιμαντέρ «Bad Boy»

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε την αγωγή των 100 εκατ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο Sean “Diddy” Combs κατά του NBCUniversal και του Peacock για το ντοκιμαντέρ Diddy: The Making of a Bad Boy, κρίνοντας ότι δεν μπορούσε να στηριχθεί ο ισχυρισμός πως το φιλμ ήταν αυτό που του κατέστρεψε τη φήμη.
THE LIFO TEAM
Αντιδράσεις για το «Unconditional», το νέο ισραηλινό θρίλερ του Apple TV+

TV & Media / Αντιδράσεις για το «Unconditional», το νέο ισραηλινό θρίλερ του Apple TV+

Η νέα σειρά του Apple TV+ κάνει πρεμιέρα στις 8 Μαΐου, όμως η καμπάνια της έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, με επικριτές να κατηγορούν την πλατφόρμα ότι εξωραΐζει την εικόνα του Ισραήλ μέσα στη συγκυρία του πολέμου στη Γάζα.
THE LIFO TEAM
 
 