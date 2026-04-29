TV & Media

Λένα Δροσάκη: «Γέννησα στον 8ο μήνα, από θαύμα ζούμε και οι δύο»

«Υπήρξε μεγάλη ταραχή, ο τρόπος που έγινε», αποκάλυψε η ηθοποιός

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. Λένα Δροσάκη / Glomex
Για τη μητρότητα και την περίοδο που ήταν έγκυος στον γιο της, μίλησε η Λένα Δροσάκη στις Rainbow Mermaids.

Η Λένα Δροσάκη βρέθηκε καλεσμένη στο vidcast τους και αναφέρθηκε στη ζωή της, όσο και στη μητρότητα, αποκαλύπτοντας ότι γέννησε πρόωρα τον γιο της, στον 8ο μήνα.

Η ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία ως πολύ δύσκολη και τρομακτική, σημειώνοντας ότι κινδύνεψαν και οι δύο.

Μάλιστα, το παιδί το ονόμασαν Αναστάση, κάτι που –όπως είπε– συμβολίζει τη «νίκη της ζωής» μετά από αυτή τη δύσκολη εμπειρία.

Λένα Δροσάκη: «Είναι χειρότερος και από τον 7ο γιατί είναι επικίνδυνος και για τους δύο»

«Γέννησα στον 8ο μήνα, από θαύμα ζούμε και οι δύο, είναι χειρότερος και από τον 7ο γιατί είναι επικίνδυνος και για τους δύο», ανέφερε αρχικά η Λένα Δροσάκη.

«Υπήρξε μεγάλη ταραχή, ο τρόπος που έγινε. Τώρα η ζωή κέρδισε και με συγκινεί που είχαμε πει ότι θα τον πούμε Αναστάση γιατί στην ουσία ήταν μια Ανάσταση», συνέχισε.

«Του το είχα προτείνει του Αλέξανδρου γιατί Τάσος είναι ο μπαμπάς του», κατέληξε.

 
TV & Media

