Λένα Δροσάκη: «Γέννησα στον 8ο μήνα, από θαύμα ζούμε και οι δύο»

Για τη μητρότητα και την περίοδο που ήταν έγκυος στον γιο της, μίλησε η Λένα Δροσάκη στις Rainbow Mermaids.

Η Λένα Δροσάκη βρέθηκε καλεσμένη στο vidcast τους και αναφέρθηκε στη ζωή της, όσο και στη μητρότητα, αποκαλύπτοντας ότι γέννησε πρόωρα τον γιο της, στον 8ο μήνα.

Η ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία ως πολύ δύσκολη και τρομακτική, σημειώνοντας ότι κινδύνεψαν και οι δύο.

Μάλιστα, το παιδί το ονόμασαν Αναστάση, κάτι που –όπως είπε– συμβολίζει τη «νίκη της ζωής» μετά από αυτή τη δύσκολη εμπειρία.

«Γέννησα στον 8ο μήνα, από θαύμα ζούμε και οι δύο, είναι χειρότερος και από τον 7ο γιατί είναι επικίνδυνος και για τους δύο», ανέφερε αρχικά η Λένα Δροσάκη.

«Υπήρξε μεγάλη ταραχή, ο τρόπος που έγινε. Τώρα η ζωή κέρδισε και με συγκινεί που είχαμε πει ότι θα τον πούμε Αναστάση γιατί στην ουσία ήταν μια Ανάσταση», συνέχισε.

«Του το είχα προτείνει του Αλέξανδρου γιατί Τάσος είναι ο μπαμπάς του», κατέληξε.