Τι είναι γνωστό για τα γυρίσματα του «Emily in Paris» στη Μύκονο

Για γυρίσματα στην Ελλάδα θα βρεθεί το καστ του «Emily in Paris», για τη νέα σεζόν, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Η πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς, σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να φτάσει στην Ελλάδα στις 15 Μαΐου.

Παράλληλα, άνθρωποι από την παραγωγή έχουν ήδη ταξιδέψει στη Μύκονο.

Τι είναι γνωστό για τα γυρίσματα της νέας σεζόν του «Emily in Paris»

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, γυρίσματα μικρότερου τύπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο νησί, τα οποία δεν είναι γνωστό αν θα χρησιμοποιηθούν στη σειρά.

Τα γυρίσματα στη Μύκονο θα γίνουν σε παραλίες και σε μέρη ερημικά και όχι μόνο σε διάσημες τοποθεσίες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, έχουν κλειστεί κάποιες βίλες και ιδιωτικοί χώροι για γυρίσματα.

Η ιδέα για την Ελλάδα φέρεται να προέρχεται από τον παραγωγό της σειράς, τον Στίφεν Τζόελ Μπράουν, ο οποίος κάνει συχνά διακοπές στη Μύκονο τα καλοκαίρια.