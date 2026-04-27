Τι είναι γνωστό για τα γυρίσματα του «Emily in Paris» στη Μύκονο

Η πρωταγωνίστρια της σειράς, Λίλι Κόλινς, αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Για γυρίσματα στην Ελλάδα θα βρεθεί το καστ του «Emily in Paris», για τη νέα σεζόν, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Η πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς, σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να φτάσει στην Ελλάδα στις 15 Μαΐου.

Παράλληλα, άνθρωποι από την παραγωγή έχουν ήδη ταξιδέψει στη Μύκονο.

Τι είναι γνωστό για τα γυρίσματα της νέας σεζόν του «Emily in Paris»

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, γυρίσματα μικρότερου τύπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο νησί, τα οποία δεν είναι γνωστό αν θα χρησιμοποιηθούν στη σειρά.

Τα γυρίσματα στη Μύκονο θα γίνουν σε παραλίες και σε μέρη ερημικά και όχι μόνο σε διάσημες τοποθεσίες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, έχουν κλειστεί κάποιες βίλες και ιδιωτικοί χώροι για γυρίσματα.

Η ιδέα για την Ελλάδα φέρεται να προέρχεται από τον παραγωγό της σειράς, τον Στίφεν Τζόελ Μπράουν, ο οποίος κάνει συχνά διακοπές στη Μύκονο τα καλοκαίρια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Euphoria έκανε τον γάμο του Nate και της Cassie έναν αιματηρό εφιάλτη

TV & Media / Το Euphoria έκανε τον γάμο του Nate και της Cassie έναν αιματηρό εφιάλτη

Το τρίτο επεισόδιο της νέας σεζόν του Euphoria κατέληξε σε μια από τις πιο βίαιες σκηνές της σειράς, με τον Nate του Τζέικομπ Ελόρντι να πληρώνει με αίμα τα χρέη του, τη νύχτα του γάμου του με την Cassie.
THE LIFO TEAM
Ο Diddy έχασε την αγωγή των 100 εκατ. κατά του NBC για το «Bad Boy» ντοκιμαντέρ

TV & Media / Ο Diddy έχασε την αγωγή των 100 εκατ. κατά του NBC για το ντοκιμαντέρ «Bad Boy»

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε την αγωγή των 100 εκατ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο Sean “Diddy” Combs κατά του NBCUniversal και του Peacock για το ντοκιμαντέρ Diddy: The Making of a Bad Boy, κρίνοντας ότι δεν μπορούσε να στηριχθεί ο ισχυρισμός πως το φιλμ ήταν αυτό που του κατέστρεψε τη φήμη.
THE LIFO TEAM
Αντιδράσεις για το «Unconditional», το νέο ισραηλινό θρίλερ του Apple TV+

TV & Media / Αντιδράσεις για το «Unconditional», το νέο ισραηλινό θρίλερ του Apple TV+

Η νέα σειρά του Apple TV+ κάνει πρεμιέρα στις 8 Μαΐου, όμως η καμπάνια της έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, με επικριτές να κατηγορούν την πλατφόρμα ότι εξωραΐζει την εικόνα του Ισραήλ μέσα στη συγκυρία του πολέμου στη Γάζα.
THE LIFO TEAM
 
 