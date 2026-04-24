«Super Ferto»: Σαρώνει το βίντεο κλιπ του Akyla για τη νέα εκδοχή του τραγουδιού

Μια νέα retro εκδοχή του τραγουδιού με άρωμα gaming

The LiFO team
Φωτ. Akyla από το videoclip του «Super Ferto» / Youtube
Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει και η ελληνική αποστολή έχει ήδη μπει στην τελική ευθεία για τον διαγωνισμό.

Ο Akylas και το τραγούδι «Ferto» βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την Ελλάδα να παραμένει ψηλά στις στοιχηματικές αποδόσεις και να συγκαταλέγεται στα φαβορί της φετινής Eurovision.

Ωστόσο λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για τη Βιέννη, ο Akylas ετοίμασε μία νέα εκδοχή - έκπληξη του «Ferto», το «Super Ferto».

Το νέο βίντεο κλιπ ανέβηκε στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube και κέρδισε αμέσως την προσοχή του κοινού, καθώς μέσα σε μία ημέρα έχει συγκεντρώσει σχεδόν 70.000 προβολές.

Η συγκεκριμένη εκδοχή αντλεί έμπνευση από την αισθητική των κλασικών video games, με έντονη 8-bit προσέγγιση και αναφορές στην arcade και retro gaming κουλτούρα.

Το οπτικό αποτέλεσμα παραπέμπει σε εποχές τύπου Super Mario, προσδίδοντας στο τραγούδι μια πιο παιχνιδιάρικη ταυτότητα και μια ξεκάθαρη pop-culture διάσταση.

Σημειώνεται πως το «Ferto»  έχει μετατραπεί και σε online arcade παιχνίδι, όπου οι χρήστες βοηθούν τον Akyla να ξεπεράσει εμπόδια μέχρι τον μεγάλο τελικό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διαδραστική του ταυτότητα.

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε την αγωγή των 100 εκατ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο Sean “Diddy” Combs κατά του NBCUniversal και του Peacock για το ντοκιμαντέρ Diddy: The Making of a Bad Boy, κρίνοντας ότι δεν μπορούσε να στηριχθεί ο ισχυρισμός πως το φιλμ ήταν αυτό που του κατέστρεψε τη φήμη.
Η νέα σειρά του Apple TV+ κάνει πρεμιέρα στις 8 Μαΐου, όμως η καμπάνια της έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, με επικριτές να κατηγορούν την πλατφόρμα ότι εξωραΐζει την εικόνα του Ισραήλ μέσα στη συγκυρία του πολέμου στη Γάζα.
