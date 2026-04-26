TV & MEDIA
TV & Media

Eurovision 2026 - Akylas: «Το θέμα ήταν να προκαλέσουμε»

«Οι πιο εκκεντρικές εμφανίσεις είναι κάτι το οποίο θέλαμε να το κάνουμε πολύ για το promo tour γιατί ο στόχος μας ήταν να μην περάσουμε αδιάφοροι» εξήγησε ο νεαρός καλλιτέχνης

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. Akylas / Glomex
Ο Akylas μίλησε για την προετοιμασία του για τη Eurovision 2026 αλλά και τη συνεργασία του με τον Φωκά Ευαγγελινό, στο Weekend Live.

Μεταξύ άλλων, ο Akylas αναφέρθηκε στις εκκεντρικές εμφανίσεις του, εξηγώντας ότι ήταν μια συνειδητή στρατηγική για το promo, ώστε να τραβήξουν την προσοχή.

Όπως είπε, στόχος ήταν να προκαλέσουν συζητήσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, αρκεί να μην περάσουν απαρατήρητοι.

Παράλληλα, μίλησε για την επίδραση της κριτικής, τονίζοντας ότι την ακούει και προσπαθεί να βελτιώνεται.

Eurovision 2026 - Akylas:  «Μου έβαλε δύσκολα πράγματα ο Φωκάς Ευαγγελινός»

«Είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που κατάφερα να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό έχει ξεκινήσει από τη Μαρίνα Σάττι, οπότε στο δρόμο που άνοιξε, τρέξαμε κι εγώ και η Κλαυδία. Μου έβαλε δύσκολα πράγματα ο Φωκάς Ευαγγελινός, αλλά στην αρχή με ρώτησε αν έχω θέμα με κάτι ή αν φοβάμαι κάτι. Του απάντησα, τίποτα», ανέφερε αρχικά ο Akylas.

«Οι πιο εκκεντρικές εμφανίσεις είναι κάτι το οποίο θέλαμε να το κάνουμε πολύ για το promo tour γιατί ο στόχος μας ήταν να μην περάσουμε αδιάφοροι. Το θέμα ήταν να προκαλέσουμε. Είτε μας πουν “ωραία, αυτά τα ρούχα” είτε μας πουν “καλά, τι φοράει αυτός ο κλόουν;” είναι θετικό γιατί μας συζητάνε», συνέχισε σε άλλο σημείο.

«Όσο μπορώ ακούω τις κριτικές. Ακόμη και στο “Sing for Greece” δηλαδή θυμάμαι ότι είχα μπει και είχα διαβάσει σχόλια από την πρώτη εμφάνιση στον ημιτελικό, που έλεγαν ότι δεν είχα πολλή ενέργεια. Εκεί τρελάθηκα, ήμουν σε φάση “τέλος, θα ‘χω περισσότερη ενέργεια”. Ήμουν εκεί δυο βράδια μέχρι τον τελικό και έκανα πρόβες στο σπίτι μου, με το μικρόφωνο», πρόσθεσε.

TV & Media

