TV & MEDIA
Eurovision 2026: Το «Ferto» έγινε «Ferto vić»

Η νέα εκδοχή του τραγουδιού, με το οποίο ο Akylas εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision

The LiFO team
The LiFO team
Εικόνα του FERTO ΤΗΕ GAME / ΕΡΤ
Πριν ο Akylas παρουσιάσει το «Ferto» στη σκηνή της Βιέννης για τη Eurovision 2026, το τραγούδι απέκτησε μια νέα εκδοχή.

Με τον τίτλο «Ferto vić», ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς, ένας καλλιτέχνης που συνδέεται άρρηκτα με τον μουσικό διαγωνισμό, έδωσε στο τραγούδι μια πιο έντονη βαλκανική χροιά. Με το «Ferto vić», ενισχύεται η βαθύτερη σύνδεση του ελληνικού τραγουδιού με τον ήχο, την παράδοση και το συναίσθημα της περιοχής.

Χαρακτηριστικό της διασκευής είναι ο αυθεντικός, γεμάτος εικόνες, μνήμες και ένταση ήχος, που επανασυστήνει τη βαλκανική μουσική στο σήμερα με νέα δυναμική.

Ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στηρίζει από την πρώτη στιγμή την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, ενώ ο Akylas ανταποδίδει με μια ερμηνεία γεμάτη πάθος και ένταση.


 

Το House of the Dragon επιστρέφει στις 21 Ιουνίου με νέο trailer γεμάτο φωτιά και αίμα

TV & Media / Το House of the Dragon επιστρέφει στις 21 Ιουνίου με νέο trailer γεμάτο φωτιά και αίμα

Το HBO έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της 3ης σεζόν του House of the Dragon και ανακοίνωσε ότι η σειρά επιστρέφει στις 21 Ιουνίου. Ο πόλεμος των Ταργκάριεν περνά πλέον σε ανοιχτή σύγκρουση, με τη νέα σεζόν να προαναγγέλλεται πιο σκοτεινή, πιο βίαιη και πιο φιλόδοξη από τις προηγούμενες.
Το Euphoria έκανε τον γάμο του Nate και της Cassie έναν αιματηρό εφιάλτη

TV & Media / Το Euphoria έκανε τον γάμο του Nate και της Cassie έναν αιματηρό εφιάλτη

Το τρίτο επεισόδιο της νέας σεζόν του Euphoria κατέληξε σε μια από τις πιο βίαιες σκηνές της σειράς, με τον Nate του Τζέικομπ Ελόρντι να πληρώνει με αίμα τα χρέη του, τη νύχτα του γάμου του με την Cassie.
Ο Diddy έχασε την αγωγή των 100 εκατ. κατά του NBC για το «Bad Boy» ντοκιμαντέρ

TV & Media / Ο Diddy έχασε την αγωγή των 100 εκατ. κατά του NBC για το ντοκιμαντέρ «Bad Boy»

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε την αγωγή των 100 εκατ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο Sean “Diddy” Combs κατά του NBCUniversal και του Peacock για το ντοκιμαντέρ Diddy: The Making of a Bad Boy, κρίνοντας ότι δεν μπορούσε να στηριχθεί ο ισχυρισμός πως το φιλμ ήταν αυτό που του κατέστρεψε τη φήμη.
