Eurovision 2026: Ο Akylas «εκτοξεύτηκε» στη 2η θέση των στοιχημάτων για τη νίκη

Ο Akylas καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο στα στοιχήματα για τη Eurovision 2026, καθώς πλέον βρίσκεται στη 2η θέση των φαβορί για τη νίκη στον φετινό διαγωνισμό

AKYLAS EUROVISION 2026
Φωτ. Φωκάς Ευαγγελινός και Akylas / NDP
Ο Akylas συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στα στοιχήματα για τη Eurovision 2026, καταγράφοντας σημαντική άνοδο που τον φέρνει πλέον στη 2η θέση των φαβορί για τη νίκη.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Akylas βρισκόταν στην 4η θέση, ωστόσο η δυναμική που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως άλλαξε αισθητά τα δεδομένα στις αποδόσεις, με τα στοιχήματα να τον τοποθετούν πλέον μία «ανάσα» πριν την κορυφή.

Η άνοδός του αποδίδεται στην αυξημένη απήχηση της συμμετοχής του και στο γενικότερο θετικό κλίμα που διαμορφώνεται γύρω από την υποψηφιότητά του, καθώς πλέον είναι και επίσημα ένας από τους βασικούς διεκδικητές της φετινής Eurovision.

Αύριο η ελληνική αποστολή αναχωρεί για τη Βιέννη, ενώ το Σάββατο είναι η πρώτη πρόβα του καλλιτέχνη στη σκηνή της Eurovision.

Υπενθυμίζεται πως ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026. 

Φωτ. στοιχήματα Eurovision

Eurovision 2026: Στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στην κορυφή παραμένει η Φινλανδία, η οποία διατηρεί το προβάδισμα για την πρώτη θέση στον διαγωνισμό.

Πίσω της διαμορφώνεται μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πεντάδα, με τη Δανία, τη Γαλλία και την Αυστραλία να ακολουθούν.

Η Γαλλία, μέλος των Big 5 της Eurovision, διατηρεί παραδοσιακά ισχυρή θέση στον διαγωνισμό, καθώς μαζί με τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει απευθείας πρόκριση στον τελικό.

Η εικόνα στα στοιχήματα δείχνει ένα ιδιαίτερα αμφίρροπο σκηνικό, με τις αποδόσεις να αλλάζουν συνεχώς και τη μάχη για την κορυφή να παραμένει ανοιχτή.

