Οι πρώτες εικόνες από το «Scooby-Doo: Origins» του Netflix - Η υπόθεση της σειράς

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη εικόνα από τη νέα live-action σειρά «Scooby-Doo: Origins», παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τη θρυλική ομάδα της Mystery Inc. σε νεαρή ηλικία, όμως με μια αξιοσημείωτη απουσία.

Συγκεκριμένα, από το πρώτο υλικό λείπει ο ίδιος ο Σκούμπι-Ντου, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα προστεθεί αργότερα μέσω ψηφιακών εφέ (VFX).

Αντίθετα, αποκαλύφθηκαν οι βασικοί χαρακτήρες της παρέας: η Δάφνη, την οποία υποδύεται η ΜακΚένα Γκρέις, ο Σάγκι (Τάνερ Χάγκεν), η Βέλμα (Άμπι Ράιντερ Φόρτσον) και ο Φρεντ (Μάξγουελ Τζένκινς).

Jinkies!! The scooby gang has started production on SCOOBY-DOO: ORIGINS!



• Maxwell Jenkins as Fred pic.twitter.com/jwpaGLKUUU — Netflix (@netflix) April 24, 2026

Netflix: Η υπόθεση της σειράς Scooby-Doo: Origins

Η σειρά, που βρίσκεται ήδη σε φάση γυρισμάτων στην Ατλάντα, παρουσιάζεται ως μια «σύγχρονη επανεκκίνηση» του κόσμου του Scooby-Doo, ενός franchise με ιστορία άνω των 50 ετών, που περιλαμβάνει δεκάδες animated σειρές, ταινίες και κινηματογραφικές παραγωγές.

Το «Scooby-Doo: Origins» επιστρέφει στην αρχή της ιστορίας, αφηγούμενο την πρώτη υπόθεση που έφερε κοντά τη διάσημη ομάδα. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, κατά τη διάρκεια του τελευταίου καλοκαιριού τους σε κατασκήνωση, οι παιδικοί φίλοι Σάγκι και Δάφνη μπλέκουν σε ένα σκοτεινό μυστήριο που περιστρέφεται γύρω από ένα χαμένο κουτάβι, το Great Dane, το οποίο ίσως υπήρξε μάρτυρας μιας ανεξήγητης δολοφονίας.

Μαζί με τη, λογική και επιστημονικά σκεπτόμενη, Βέλμα και τον μυστηριώδη αλλά γοητευτικό νεοφερμένο Φρέντι, επιχειρούν να λύσουν την υπόθεση, η οποία σταδιακά εξελίσσεται σε έναν εφιάλτη που απειλεί να αποκαλύψει τα μυστικά όλων.

Στη σειρά συμμετέχει επίσης ο Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, στον ρόλο του ιδιοκτήτη του Σκούμπι-Ντου.

Το σενάριο και την επιμέλεια της σειράς υπογράφουν οι Τζος Άπελμπαουμ και Σκοτ Ρόζενμπεργκ, ενώ στην εκτελεστική παραγωγή συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Αντρέ Νέμεκ, Τζεφ Πίνκνερ και Αντριέν Έρικσον. Στην παραγωγή εμπλέκεται και η εταιρεία του Γκρεγκ Μπερλάντι, με τη Warner Bros. Television να έχει την ευθύνη της παραγωγής και τα δικαιώματα των χαρακτήρων της Hanna-Barbera.

Η σειρά αναμένεται να αποτελείται από οκτώ επεισόδια και επιχειρεί να δώσει μια πιο σύγχρονη και σκοτεινή ματιά στον εμβληματικό κόσμο του Scooby-Doo, επανασυστήνοντας τους χαρακτήρες σε μια νέα γενιά θεατών.

Με πληροφορίες από Variety