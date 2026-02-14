Eurovision 2026: «Ο ήχος ήταν κακός» - Η ενόχληση του Χάρη Βαρθακούρη στον Β’ Ημιτελικό

Οι αναρτήσεις του δημοφιλούς τραγουδιστή για το πρόβλημα στον ήχο κατά τη διάρκεια του Β’ Ημιτελικού, στον οποίο διαγωνιζόταν και ο αδελφός του Good Job Nicky

Την ενόχληση του για κάποια προβλήματα που εντόπισε στον ήχο κατά τη διάρκεια της βραδιάς του Β' Ημιτελικού για τη Eurovision 2026, εξέφρασε ο Χάρης Βαρθακούρης.

Ο γνωστός καλλιτέχνης το βράδυ της Παρασκευής, με αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε πως δεν απήλαυσε τα υποψήφια τραγούδια για τον Εθνικό Τελικό για τη Eurovision 2026 όπως ήθελε, λόγω προβλήματος που σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχε με τον ήχο.

Υπενθυμίζεται πως ο αδελφός του, Good Job Nicky, διαγωνιζόταν στον συγκεκριμένο ημιτελικό και με το κομμάτι «Dark Side of the Moon» πέρασε στον τελικό της Κυριακής.

«Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα; Είναι σαν να έχει πάει φίλος και με παίρνει από το κινητό του», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ένα από τα σχόλιά του.

Μάλιστα, επειδή κάποιοι θεώρησαν πως αναφερόταν στην εμφάνιση του αδελφού του, ο Χάρης Βαρθακούρης εξήγησε πως αναφερόταν σε εκείνη της Mikay.