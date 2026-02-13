Eurovision 2026 - Β' Ημιτελικός: Ο Good Job Nicky με το Dark Side of the Moon στον εθνικό τελικό

Σ' έναν β' ημιτελικό που τα είχε όλα, με χαρακτηριστικές τις guest εμφανίσεις από την Antigoni και την Tamta, επτά καλλιτέχνες πήραν το «χρυσό εισιτήριο» για τον εθνικό τελικό του Sing for Greece της Κυριακής (15/2), όπου ένα τραγούδι θα επιλεγεί για να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Eurovision 2026.

Ο Good Job Nicky, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής μουσικής και R&B στοιχείων, πήρε πρώτος την πρόκριση για τον εθνικό τελικό της Κυριακής, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς πως ήταν ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης. Με το Dark Side of the Moon, ο νεαρός καλλιτέχνης συνδύασε δυναμικούς ηλεκτρονικούς ήχους με μια ελαφρώς ρετρό ατμόσφαιρα.

Μία από τις συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η παρουσία των Koza Mostra, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στον 58ο διαγωνισμό τραγουδιού με το «Alcohol is free», και μετά την εμφάνισή τους, απέτιναν φόρο τιμής στον Αγάθωνα που έφυγε από τη ζωή το 2020 σε ηλικία 65 ετών. Μάλιστα, πήραν και την πρόκριση για τον εθνικό τελικό της Κυριακής.

Ο ZAF ήταν ο τελευταίος που πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 09:00 το βράδυ και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ

Eurovision 2026 - Β’ Ημιτελικός: Ποιοι πέρασαν στον εθνικό τελικό

«Dark Side of the Moon», Good Job Nicky

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«ASTEIO», ZAF

Eurovision 2026: Ποιοι προκρίθηκαν από τον Α' Ημιτελικό

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Τετάρτη (11/2) πραγματοποιήθηκε ο Α' Ημιτελικός του Sing for Greece 2026 για την επιλογή του ελληνικού τραγουδιού στην Eurovision, με τρία εκ των φαβορί να παίρνουν την πρόκριση.

Ανάμεσα, σε όσους προκρίθηκαν, ήταν οι εξής: