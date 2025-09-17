TV & MEDIA
Eurovision 2026: Δύο εθνικοί ημιτελικοί και ένας τελικός για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας

Αναμένεται να διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια στους δύο ημιτελικούς, από τα οποία τα 14 θα προκριθούν στον εθνικό τελικό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. eurovisionworld.com
Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες να καταθέσουν την πρότασή τους για την εκπροσώπηση της Ελλάδας, στη Eurovision 2026.

Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου και ώρα 23:59 το βράδυ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά, ώστε να λάβουν μέρος στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού και του εκπροσώπου της χώρας, στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision.

Η διαδικασία αυτή τη χρονιά θα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και έναν τελικό.

Αναλυτικότερα, για την ανάδειξη του εκπροσώπου και του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision στην Αυστρία, τον Μάιο του 2026, θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια σε δύο ημιτελικούς.

Από αυτά, τα 14 θα προκριθούν στον εθνικό τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, ενώ στον εθνικό τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού αλλά και των κριτικών επιτροπών.

