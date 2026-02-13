TV & MEDIA
Eurovision 2026: Απόψε ο Β' Ημιτελικός – Τα τραγούδια, τα φαβορί και οι guests εμφανίσεις

Το πρόγραμμα του Β' Ημιτελικού με τους υπόλοιπους 14 καλλιτέχνες που διεκδικούν μια θέση στον τελικό

The LiFO team
The LiFO team
Τα φαβορί του β΄ημιτελικού στο Sing for Greece για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision 2026
Απόψε, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, συνεχίζεται το Sing for Greece για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, με τον β΄ ημιτελικό.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά καλωσορίζουν ξανά το κοινό στο δεύτερο μέρος του ελληνικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision.

Οι διαγωνιζόμενοι διεκδικούν την πρόκριση στον τελικό, η οποία θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%) και δύο κριτικών επιτροπών: μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία.

Από τις συμμετοχές του β΄ ημιτελικού έχει ξεχωρίσει ο good job Nicky με το «Dark Side of the Moon», που συγκαταλέγεται στα φαβορί του ελληνικού τελικού.

Παράλληλα, το «Mad About It» του D3lta και το «No More Drama» της ΚΙΑΝΝΑ είναι επίσης δύο από τα τραγούδια που έχουν συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον στα social media.

Special guests του αποψινού ημιτελικού είναι η Τάμτα, που θα εμφανιστεί μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, καθώς και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, Antigoni.

Eurovision: Η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών στον Β΄ Ημιτελικό του Sing for Greece

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Β΄ Ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου 2026, είναι:

  1. «AGAPI», RIKKI
  2. «Back in the game», GARVIN
  3. «Labyrinth», Mikay
  4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
  5. «Mad About it», D3lta
  6. «ASTEIO», ZAF
  7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
  8. «You Are The Fire», Stella Kay
  9. «Anatello», TIANORA
  10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
  11. «Set Everything On Fire», BASILICA
  12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
  13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
  14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Eurovision 2026 - Α’ Ημιτελικός: Ποιοι πέρασαν στον εθνικό τελικό

Από τους διαγωνιζόμενους του α΄ ημιτελικού, στον τελικό προκρίθηκαν οι:

  • «Άλμα», Rossana Mailan
  • «Europa», STEFI
  • «Paréa», Evangelia
  • «Χάνομαι», Marseaux
  • «Ferto», Akylas
  •  «The Other Side», Alexandra Sieti
  • «YOU & I», STYLIANOS
