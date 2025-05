Eurovision 2025: Η ανάρτηση της Klavdia και το μήνυμα στον μικρότερο εαυτό της λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό

Λίγες ώρες απέμειναν για τον τελικό της Eurovision, όπου μας εκπροσωπεί η μοναδική Klavdia με το τραγούδι «Αστερομάτα». Η τελική φάση του μουσικού διαγωνισμού θα ξεκινήσει απόψε στις 10, με τους 26 φιναλίστ να διεκδικούν την πολυπόθητη πρωτιά.

Η Klavdia, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του σταδίου St. Jakobshalle στη Βασιλεία της Ελβετίας, έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να στείλει και ένα μήνυμα στον μικρότερο εαυτό της.

Όπως θα δείτε δημοσίευσε μια παιδική της φωτογραφία, γράφοντας «We made it, see you tonight» (τα καταφέραμε, θα σας δω απόψε) μαζί με τον αριθμό 17, που αντιστοιχεί στη σειρά εμφάνισής της στον αποψινό τελικό.

Η μεγάλη βραδιά θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις 10μμ από την ΕΡΤ και το Ertflix.

Eurovision 2025: Πώς ψηφίζετε

Οι τηλεθεατές στις συμμετέχουσες χώρες μπορούν να ψηφίσουν κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης και για περίπου 40 λεπτά μετά το τέλος των εμφανίσεων. Η ψήφος γίνεται μέσω τηλεφώνου, SMS ή της επίσημης εφαρμογής της Eurovision. Κάθε θεατής μπορεί να ψηφίσει έως 20 φορές, αλλά όχι για τη χώρα του.

Για θεατές σε μη συμμετέχουσες χώρες (όπως οι ΗΠΑ), η ψηφοφορία είναι ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου μέσω της ιστοσελίδας www.esc.vote ή της εφαρμογής. Οι ψήφοι του «υπολοίπου κόσμου» έχουν ισχύ ίση με αυτή μίας χώρας.

Eurovision 2025: Η σειρά εμφάνισης - Πώς αναδεικνύεται ο νικητής

Κάθε χώρα απονέμει βαθμούς με βάση το αποτέλεσμα της τηλεψηφοφορίας και τη βαθμολόγηση εθνικής κριτικής επιτροπής από επαγγελματίες του μουσικού χώρου. Οι δύο πηγές βαθμών συνδυάζονται για την τελική κατάταξη.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2025, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Μαΐου στη Βασιλεία της Ελβετίας, έχει ως εξής: