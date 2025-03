Eurovision 2025: «Αγαπώ την Ιταλία», λέει ο Εσθονός «μαφιόζος» που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο εκπρόσωπος της Εσθονίας στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision δήλωσε ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να προσβάλει την Ιταλία με το τραγούδι του που διακωμωδεί τα ιταλικά στερεότυπα των μαφιόζων που πίνουν καφέ και τρώνε μακαρόνια, λέγοντας ότι υπέβαλε το τραγούδι επειδή συγκίνησε τη γιαγιά του.

Υπήρξαν εκκλήσεις στην Ιταλία να απαγορευτεί το πιασάρικο τραγούδι του Tommy Cash, «Espresso Macchiato», από τον διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας τον Μάιο.

«Αγαπώ την Ιταλία και έχω απόλυτο σεβασμό για τη χώρα», δήλωσε ο Cash κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο ιταλικό Rai Radio2 το Σαββατοκύριακο.

Το τραγούδι του, σε ένα μείγμα σπαστών αγγλικών και ιταλικών, περιγράφει μια ζωή γλυκιάς απόλαυσης.

Ο πρώτος στίχος ξεκινά ως εξής:

"Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante."

(«Γεια σου, όμορφη, είμαι ο Τομάσο, εθισμένος στο τσιγάρο. Μου αρέσει ο καφές μου, είναι πολύ σημαντικός.»)

Στη συνέχεια ο Εσθονός τραγουδά:

"Mi money numeroso, I work around the clocko. That’s why I’m sweating like a mafioso."

(«Τα λεφτά μου είναι πολλά, δουλεύω όλο το εικοσιτετράωρο. Γι' αυτό ιδρώνω σαν μαφιόζος»)

Και τέλος:

"Life is like spaghetti, it’s hard until you make it."

(«Η ζωή είναι σαν τα σπαγγέτι, δύσκολη μέχρι να την καταφέρεις.»)

Η Codacons, μια ιταλική ένωση καταναλωτών, κατέθεσε προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, θέτοντας το ερώτημα αν ήταν σωστό «να επιτραπεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ένα τραγούδι που προσβάλλει μια χώρα και μια ολόκληρη κοινότητα».

Σε ανακοίνωσή της τον Φεβρουάριο, η ένωση ανέφερε ότι το τραγούδι ήταν γεμάτο «με τα συνήθη κλισέ του καφέ και των μακαρονιών, αλλά πάνω απ' όλα με τη μαφία και την επίδειξη της πολυτέλειας, η οποία μεταφέρει το μήνυμα ενός πληθυσμού που είναι συνδεδεμένος με το οργανωμένο έγκλημα».

Από την πλευρά του, ο Cash δήλωσε ότι αγαπούσε την Ιταλία για «το φαγητό, την αρχιτεκτονική, το ντιζάιν και τον καφέ» και δεν είχε ποτέ φανταστεί ότι το τραγούδι θα προκαλούσε τέτοια προσβολή.

«Πιστεύω πολύ σε αυτό το τραγούδι», είπε. «Έχει κάτι μαγικό. Κανείς από την ομάδα μου δεν ήθελε να βγει γιατί ήταν πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα τραγούδια μου, αλλά όταν το έπαιξα στη γιαγιά μου άρχισε να κλαίει και συνειδητοποίησα ότι υπήρχε κάτι ξεχωριστό [σε αυτό]».

Η αγανάκτηση για το «Espresso Macchiato» έχει ως επί το πλείστον αντισταθμιστεί από ένα μείγμα εκτίμησης και αμηχανίας εκφράζουν πολλοί Ιταλοί για το τραγούδι.

Ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο του τραγουδιού στο YouTube έλεγε: «Ως Ιταλός διασκεδάζω, αλλά και μπερδεύομαι, αλλά και προσβάλλομαι, αλλά και με τιμά».

Με πληροφορίες από Guardian