Eurovision 2023: Ο Βίκτωρ Βερνίκος στη δεύτερη πρόβα- Τι σημαίνει το αλφάβητο πίσω του

Με επιτυχία ολοκλήρωσε τη δεύτερη πρόβα του στη σκηνή της Eurovision 2023, ο Βίκτωρ Βερνίκος, δίνοντας μια ακόμη μικρή γεύση από ευρηματικό concept του Κωνσταντίνου Ρήγου για το «What They Say».

Αμέσως μετά τη δεύτερη πρόβα έδωσε συνέντευξη στον Timur Miroshnychenko στα πλαίσια του Tik Tok event «Tea with Timur» και μίλησε για το πώς πήγε η δεύτερη πρόβα καθώς και τη συμμετοχή του.

«Το να είμαι ο μικρότερος εδώ με κάνει να νιώθω υπέροχα και βάζει φωτιά στην καρδιά μου. Η δεύτερη πρόβα ήταν καταπληκτική. Η σκηνοθεσία είναι δυνατή και φωνητικά πιστεύω ότι απέδωσα καλύτερα. Μικρά πράγματα, όπως ένα πρόβλημα με το in-ear, θα διορθωθούν», ανέφερε.

🇬🇷 Greece - Second Rehearsal



"Victor Vernicos is back on stage, it's the same staging and costume we saw on Tuesday." (https://t.co/oO2LWXVR6u)#Eurovision



[📷 Chloe Hashemi & Sarah Louise Bennett / EBU] pic.twitter.com/xpvHz5ee5v