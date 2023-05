Eurovision 2023: Εμφάνιση έκπληξη από τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα

Βίντεο στο οποίο ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχεται όλη την Ευρώπη στον 67ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, παρουσιάστηκε στην αρχή του Α’ ημιτελικού.

Στην έναρξη της προβολής του βίντεο έγινε μια ξενάγηση στο Λίβερπουλ και στη συνέχεια «το παρών» έδωσαν και ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα.

Υπενθυμίζεται πως Κάρολος και Καμίλα έδωσαν το «παρών» στα αποκαλυπτήρια της M&S Bank Arena, που φιλοξενεί τη διοργάνωση, ωστόσο η εμφάνιση δεν θα συνοδευτεί και από τη φυσική παρουσία του βασιλικού ζεύγους στη διοργάνωση, σύμφωνα με την Daily Mail.

King Charles and Queen Camilla make a cameo … alongside Subwoolfer? Welcome to #Eurovision pic.twitter.com/Dv2YeEPRFn