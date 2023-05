Στο νέο πορτρέτο της βασιλικής οικογένειας είναι όλοι εκτός από δύο- κι υπάρχει επίσημη εξήγηση

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι επίσημες φωτογραφίες από τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ' και της βασίλισσας Καμίλα.

Ο Χούγκο Μπερνάντν, ο οποίος τράβηξε και το γαμήλιο πορτρέτο τους το 2005, απαθανάτισε το βασιλικό ζεύγος με τα διακριτικά του λίγο μετά την τελετή του Σαββάτου στο Αββαείο του Ουέστμινστερ.

Τραβήχτηκαν επίσης ομαδικές λήψεις ανώτερων βασιλικών και μελών της οικογένειας. Οι εικόνες τραβήχτηκαν στην αίθουσα του θρόνου και στο πράσινο σαλόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Όπως εξηγεί ο Sean Coughlan, βασιλικός ανταποκριτής του BBC, η επιλογή των προσώπων που περιλαμβάνονται στην ομαδική φωτογραφία της βασιλικής οικογένειας είναι συμβολική και επικεντρώνεται στα εργαζόμενα μέλη του παλατιού Μπάκιγχαμ αλλά και στα πρόσωπα που θα εκτελούν επίσημα καθήκοντα για λογαριασμό του βασιλιά.

Αυτό σημαίνει πως δεν περιλαμβάνονται όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας αλλά αυτά που φαίνεται να εκπροσωπούν τη νέα βασιλεία. Μεταξύ άλλων, στην οικογενειακή φωτογραφία απεικονίζονται ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον και η αδελφή του βασιλιά Καρόλου, η πριγκίπισσα Άννα με τον σύζυγό της Τίμοθυ Λώρενς.

«Αυτές οι φωτογραφίες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα. Δείχνουν τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα με τα πιο επίσημα ρούχα της βασιλικής οικογένειας, να παίρνουν τη θέση τους σε αυτούς τους ιστορικούς ρόλους. Είναι το είδος της επίσημης φωτογραφίας που θα βλέπατε στον τοίχο ενός δημόσιου κτιρίου και όχι σε ένα οικογενειακό άλμπουμ. Η φωτογραφία της Καμίλα καθιστά επίσης σαφές ότι πρόκειται πλέον για τη βασίλισσα Καμίλα και όχι για τη βασιλική σύζυγο», προσθέτει ο Sean Coughlan.

Ο βασιλιάς Κάρολος απεικονίζεται φορώντας μεταξύ άλλων το αυτοκρατορικό κρατικό στέμμα και κρατώντας την Σφαίρα του Μονάρχη και το σκήπτρο με τον σταυρό, καθισμένος σε μία από τις δύο καρέκλες του θρόνου που κατασκευάστηκαν ειδικά για να χρησιμοποιηθούν κατά τη στέψη του βασιλιά Εδουάρδου Ζ΄ το 1902.

