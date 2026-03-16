Καλαμαριά: «Η σιωπή του δράστη είναι ιδιαίτερα ύποπτη» - Τι δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση ανθρωποκτονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά, μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού θύματος, κάνοντας λόγο για μια «ύποπτη σιωπή» από την πλευρά του δράστη.

Όπως δήλωσε ο Πάρις Σπυράτος, μιλώντας στο ΕΡΤNews, τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του 20χρονου αναμένουν με αγωνία την αυριανή απολογία του 23χρονου δράστη, οποίος δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τον λόγο που μαχαίρωσε το θύμα.

Παράλληλα, ώθηση στην υπόθεση αναμένεται να δώσει και η κατάθεση ενός 19χρονου που βρισκόταν μαζί με τον 20χρονο τη στιγμή της επίθεσης.«Αυτές οι δυο απολογίες νομίζω ότι θα φωτίσουν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι της υποθέσεως και σε συνδυασμό με την υπόλοιπη έρευνα που είναι σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, θα έχουμε πλέον μια πλήρη εικόνα του περιστατικού», ανέφερε ο κ. Σπυράτος.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου:

«Το τοπίο είναι ομιχλώδες, υπάρχει μια ομερτά. Το έχουμε πει από την αρχή. Υπάρχει μια σιωπή η οποία είναι ύποπτη. Περίμενα από τον κατηγορούμενο τουλάχιστον, ο οποίος ήταν στο συμβάν, και κατέθεσε κάποια πράγματα για το πώς εξελίχθηκε η πράξη... δεν είπε όμως γιατί έγιναν όλα αυτά και αυτή η σιωπή του δράστη είναι ιδιαίτερα ύποπτη σε μια υπόθεση η οποία πρέπει να εξιχνιαστεί. Ένας κατηγορούμενος που έπραξε ό, τι έπραξε ο συγκεκριμένος, μετά από αυτά που έγιναν, έπρεπε τουλάχιστον ειλικρινώς να μας φωτίσει αυτό το σημείο. Υπάρχει ένας αντίλογος... Η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής, το οποίο διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη υπόθεση, έχει ιδιαίτερη εμπειρία στο αντικείμενο αυτό. Περιμένουμε και εμείς με αμείωτο ενδιαφέρον να δούμε τις εξελίξεις.

Η οικογένεια έθαψε χθες το μοναχογιό της... Και η μητέρα και ο πατέρας ρωτούν γιατί, περιμένουν και αυτοί να λάβουν απαντήσεις. Περιμένουμε και εμείς με αμείωτο ενδιαφέρον, όπως και όλο το πανελλήνιο, να ακούσουμε αύριο τι θα πει τελικώς ο κατηγορούμενος... Το ίδιο ενδιαφέρον έχει θα έλεγα και η απολογία που θα έχουμε μεθαύριο. Διότι είναι ένα εκ των δύο παιδιών τα οποία ακολουθούσε. Ήταν μαζί με το θύμα. Αυτές οι δυο απολογίες νομίζω ότι θα φωτίσουν πλέον ένα σημαντικό κομμάτι της υποθέσεως και σε συνδυασμό με την υπόλοιπη έρευνα που είναι σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, θα έχουμε πλέον μια πλήρη εικόνα του περιστατικού».

