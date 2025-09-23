TV & MEDIA
Έντονη αντίδραση από την ΕΟΕ για την πώληση της ολυμπιακής δάδας του Πύρρου Δήμα στο Cash or Trash

Η ΕΟΕ κάνει λόγο για «εμπορευματοποίηση ενός ιστορικού και συμβολικού αντικειμένου»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Έντονη αντίδραση από την ΕΟΕ για την πώληση της ολυμπιακής δάδας του Πύρρου Δήμα στο Cash or Trash
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) αντέδρασε με σκληρή ανακοίνωση στην απόφαση του Πύρρου Δήμα να πουλήσει την ολυμπιακή δάδα που κρατούσε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου 2012.

Ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών εμφανίστηκε στην εκπομπή Cash or Trash, δηλώνοντας: «Το αντικείμενο που σας φέρνω φώτισε όλο το Λονδίνο το 2012 κι όλη την ανθρωπότητα». Η δάδα πουλήθηκε έναντι 10.200 ευρώ, τα οποία ο Δήμας δώρισε εξ ολοκλήρου στα Παιδικά Χωριά SOS.

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ για τον Πύρρο Δήμα

Η κίνηση αυτή, παρά τον φιλανθρωπικό της χαρακτήρα, προκάλεσε την έντονη δυσφορία της ΕΟΕ, που έκανε λόγο για «εμπορευματοποίηση ενός ιστορικού και συμβολικού αντικειμένου».

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Επιτροπή αναγνώρισε μεν τη βαρύτητα της προσφοράς του Δήμα στον ελληνικό αθλητισμό και την πρόθεσή του να ενισχύσει τα Παιδικά Χωριά SOS, ωστόσο χαρακτήρισε «άστοχη» τη σύνδεση της ολυμπιακής δάδας με εμπορικό τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Η ΕΟΕ κάλεσε τον τηλεοπτικό σταθμό να αποφεύγει στο μέλλον την προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, προειδοποιώντας ότι «επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της».

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα όρια ανάμεσα στην εμπορική αξιοποίηση και τον συμβολισμό των Ολυμπιακών αξιών. Από τη μία, ένας εμβληματικός αθλητής επιλέγει να μετατρέψει ένα προσωπικό κειμήλιο σε πράξη προσφοράς· από την άλλη, η Ολυμπιακή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τα σύμβολα των Αγώνων δεν μπορούν να αποσπώνται από το θεσμικό τους πλαίσιο.

LIFO NEWSROOM
 
 