Ο Πύρρος Δήμας στο Cash or Trash: Για πόσα χρήματα πωλήθηκε η Ολυμπιακή του δάδα 

Ο Πύρρος Δήμας συμμετείχε στο πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Cash or Trash» για τη φετινή σεζόν.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, ο τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης έφερε στο πλατό ένα ιστορικό κειμήλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, που διεξήχθησαν στο Λονδίνο.

Όπως είπε στην παρουσιάστρια, Δέσποινα Μοιραράκη «το αντικείμενο που σας φέρνω, φώτισε όλο το Λονδίνο το 2012 και όλη την ανθρωπότητα».

Η πρώτη εκτίμηση για το κειμήλιο που εφερε ο Πύρρος Δήμας στο ήταν τα 7.000 ευρώ.

Οι αγοραστές του Cash or Trash, ενθουσιασμένοι με την παρουσία του Ολυμπιονίκη, κατέληξαν στο τελικό ποσό. Η δάδα τελικά πωλήθηκε στην τιμή των 10.200 ευρώ. Το ποσό από τη δάδα που έφερε στο πλατό της εκπομπής ο Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών, δήλωσε ότι θα ήθελε να διατεθεί για τα «Παιδικά Χωριά SOS», σκοπός που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση των προσφορών από τους αγοραστές.

