«Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη»: Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη, Μακρόν, Χριστοδουλίδη

Λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3) πραγματοποιήθηκαν οι κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Εμανουέλ Μακρόν και του Νίκου Χριστοδουλίδη από την Κύπρο.

Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και ότι θα επικεντρωθεί στον ανθρωπιστικό ρόλο, έστειλε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, στις κοινές δηλώσεις του μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, μετά το πέρας της συνάντησής τους στη Μεγαλόνησο και αφού επισκέφθηκαν το Κέντρο Συντονισμού και Διάσωσης.

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του και απευθυνόμενος στους δύο ηγέτες, ο κ. Χριστουδουλίδης δήλωσε ότι η παρουσία τους στην Πάφο πέρα από τον υψηλό συμβολισμό έχει και ουσιαστική σημασία για την Κύπρο και ολόκληρη την Ευρώπη, ευχαριστώντας και τους δύο εκ μέρους του κυπριακού λαού «για την άμεση ανταπόκρισή σας, την ουσιαστική στήριξή σας και το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια και για την Ευρώπη».

Νίκος Χριστοδουλίδης: Η αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Απευθυνόμενος ιδιαίτερα στον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω τους λόγους για τους οποίους η παρουσία των F-16 και των φρεγατών, μας συγκίνησαν όλους. Ανέδειξαν τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν Κύπρο και Ελλάδα».

«Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας ότι το Κυπριακό αποτελεί ζήτημα που απασχολεί και το Παρίσι.

«Πίσω από το κείμενο που υπογράψαμε υπάρχει δέσμευση και η στρατιωτική μας παρουσία. θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο που ήταν στόχος επιθέσεων και πυραύλων. Γι' αυτό στείλαμε το σύστημα αεράμυνας Mistral και την φρεγάτα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη φρεγάτα Κίμων, σημείωσε ότι χτίστηκε στο Λοριάν και σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο.

«Από εδώ στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως η προστασία της Κύπρου αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας.

Κύπρος: Τι είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Μακρόν για την απόφασή του να παραστεί στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι οι στρατηγικές συμφωνίες είναι σημαντικές και η στρατηγική σχέση Ελλάδος - Γαλλίας δοκιμάστηκαν στην πράξη. Και αντανακλά την ουσία της ρήτρας άμυνας της Συνθήκης της ΕΕ.

«Η Ευρώπη παραμένει μία υπεύθυνη δύναμη, ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις. Κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές. Μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή. Σκοπός μας είναι η αμυντική θωράκιση ενός κράτους μέλους που βρίσκεται σε απειλή», είπε.

«Ο κόσμος μας βιώνει μια πρωτοφανή αναταραχή, με άγνωστες συνέπειες. Η επιχείρηση Ασπίδες αποτελεί έμπρακτη διαβεβαίωση» συμπλήρωσε ενώ κάλεσε άλλα κράτη-μέλη να συμμετέχουν.

Mάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε προσωπικά τον Εμανουέλ Μακρόν για την άμεση κινητοποίηση της Γαλλίας, ενώ χαιρέτισε τη συνδρομή της Ιταλίας και της Ισπανίας. Όπως εξήγησε, η κινητοποίηση αυτή αντανακλά την ουσία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας το μήνυμα ότι κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι κινήσεις αυτές είναι αμιγώς αμυντικές και αποσκοπούν στην προστασία ενός κράτους-μέλους που απειλείται, παραμένοντας μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις παρενέργειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας απόλυτο συναγερμό και απορρίπτοντας κάθε εφησυχασμό. Προειδοποίησε για το ενδεχόμενο μεγάλων προσφυγικών ροών και τόνισε την ανάγκη να εγκαταλείψει το Ιράν τις πολιτικές του φιλοδοξίες που πυροδοτούν την αστάθεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη προστασίας του Λιβάνου και του επαναπατρισμού των Ελλήνων από την εμπόλεμη ζώνη, σημειώνοντας ότι πρέπει να στηριχθεί η κυβέρνηση του Λιβάνου και να αποφευχθούν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στα νότια της χώρας.

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως σε έναν κόσμο που βιώνει πρωτοφανή αναταραχή, η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει μια υπεύθυνη δύναμη ικανή να συνδιαμορφώνει τις παγκόσμιες εξελίξεις, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη συνέχεια οι κ. Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης θα επιθεωρήσουν τα αεροσκάφη F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου.

Τριμερής συνάντηση Μητσοτάκη, Μακρόν, Χριστοδουλίδη

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε η τριμερής συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους προέδρους της Γαλλίας Εμαουέλ Μακρόν και της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η τριμερής συνάντηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι.

Στη συνέχεια, οι τρεις τους βρέθηκαν στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Έξω από το Κέντρο Συντονισμού παρατάχθηκαν οι χειριστές των αντιπυραυλικών Mistral, τους οποίους χαιρέτησαν οι τρεις ηγέτες.

Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου έφτασε στις 12.40 το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον οποίο υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μαζί με τον υπουργό Άμυνας.

Λίγα λεπτά αργότερα προσγειώθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος της Γαλλίας συνομίλησε σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον Λίβανο, πρόσθεσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.