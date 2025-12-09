TV & MEDIA
TV & Media

Έλενα Παπαρίζου: Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα

Νέες πληροφορίες για την κατάσταση της Έλενας Παπαρίζου μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο και της νοσηλείας της, λόγω έντονης αδιαθεσίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Έλενα Παπαρίζου: Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Έλενας Παπαρίζου / NDP
0

Νεότερες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την υγεία της Έλενας Παπαρίζου, ενώ η δημοφιλής τραγουδίστρια εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Την Κυριακή, μετά το τέλος των γυρισμάτων του «The Voice», η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αισθάνθηκε ξαφνικούς και έντονους πόνους στο στομάχι, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά της στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και νοσηλεύεται εκεί μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της βελτιώνεται και τα επόμενα εικοσιτετράωρα πιθανό να λάβει εξιτήριο. Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης ο παρουσιαστής της εκπομπής «Πρωινό», προχώρησε σε μία αποκάλυψη, εξηγώντας ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που μεταφέρεται στο νοσοκομείο αυτό το διάστημα.

«Μάθαμε χθες το πρωί ότι η Έλενα Παπαρίζου μπήκε εκτάκτως στο νοσοκομείο με φρικτούς πόνους στην κοιλιακή χώρα και διεγνώσθη με υπερκόπωση. Θα δώσω μια πληροφορία που θα ακουστεί για πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα. Πριν από μερικές ημέρες πήγε για μια ολιγόωρη νοσηλεία που συνοδευόταν από κάποιες εξετάσεις σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο στα Νότια Προάστια, όχι στο συγκεκριμένο που πήγε τώρα», ανέφερε αρχικά. 

 

«Τώρα έχει πάει σε άλλο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Είχε πάει, λοιπόν, πριν από μερικές εβδομάδες, ήμουν σε γνώση να το γνωρίζω γιατί με πήραν τηλέφωνο μέσα από το νοσοκομείο. Εγώ τότε λοιπόν επέλεξα να μην δώσω το θέμα, να μην το πω και να μην γίνει αναπαραγωγή. Όμως τώρα που προέκυψε το θέμα αυτό εχθές και έγινε γνωστό, μπορώ λοιπόν να συνεισφέρω στο ρεπορτάζ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πόναγε στην κοιλιά η Έλενα Παπαρίζου, ότι πριν από μερικές εβδομάδες, τώρα δεν είμαι και εγώ σε θέση, δεν θυμάμαι πότε δέχτηκα το τηλέφωνο από το ιδιωτικό θεραπευτήριο των νοτίων προαστίων, ότι πριν από μερικές εβδομάδες, είχε ξαναπάει εκεί για εξετάσεις με κοιλιακό άλγος», συνέχισε.

«Δεν έδειξαν κάτι σημαντικό οι εξετάσεις, άρα λοιπόν, να μην ανησυχεί ο κόσμος για την υγεία της Έλενας Παπαρίζου. Ξέρετε τι γίνεται; Λένε οι ειδικοί ότι το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Το έντερο σωματοποιεί το άγχος, όλα τα προβλήματα του κεφαλιού, το στρες. Είναι ο δεύτερος εγκέφαλος του σώματος», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

 
TV & Media

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Paramount καταθέτει νέα ανταγωνιστική προσφορά για τη Warner Bros Discovery

TV & Media / Η Paramount καταθέτει νέα ανταγωνιστική προσφορά για τη Warner Bros Discovery

Η εταιρεία ανέφερε ότι η πρότασή της αποτελεί «ανώτερη εναλλακτική» συγκριτικά με αυτήν της Netflix, προσφέροντας περισσότερα μετρητά άμεσα στους μετόχους και μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές
LIFO NEWSROOM
Eurovision 2026: Αντιμέτωπη με πιθανές περικοπές στον προϋπολογισμό της η διοργάνωση

TV & Media / Eurovision 2026: Αντιμέτωπη με πιθανές περικοπές στον προϋπολογισμό της

Η αποχώρηση της Ισπανίας —μιας από τις «big five» χώρες που στηρίζουν τον διαγωνισμό— δημιουργεί την προοπτική μειωμένων χορηγιών και τηλεθέασης για το υπερθέαμα που προσελκύει εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
 
 