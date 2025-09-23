Dawson’s Creek: Η συγκινητική εμφάνιση του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έναν χρόνο μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση μέσω βίντεο σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση με όλο το καστ της σειράς «Dawson’s Creek», εχθές Δευτέρα.

Ο 48χρονος ηθοποιός δεν μπόρεσε να παραστεί στο Richard Rodgers Theatre στη Νέα Υόρκη, αλλά εμφανίστηκε μέσω προ-ηχογραφημένου βίντεο που προβλήθηκε στη σκηνή.

Μέσω αυτού ευχαρίστησε τους θαυμαστές που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και παρουσίασε τον Lin-Manuel Miranda ως τον αντικαταστάτη του.

Το καστ της αγαπημένης σειράς εφήβων επανενώθηκε για μια ζωντανή ανάγνωση του πρώτου επεισοδίου της σειράς, προς όφελος της F Cancer (φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει όσους πάσχουν από καρκίνο) και του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, που διαγνώστηκε πέρσι με καρκίνο του παχέος εντέρου στο στάδιο 3.

«Περιμένω αυτή τη βραδιά εδώ και μήνες από τότε που ο άγγελός μου, η Μισέλ Γουίλιαμς, είπε ότι θα την διοργανώσει», είπε ο ηθοποιός. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είμαι εκεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα δω τους συμπρωταγωνιστές μου, το όμορφο καστ μου, αυτοπροσώπως». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Απλώς θέλω να σταθώ σε αυτή τη σκηνή και να ευχαριστήσω κάθε άτομο στο θέατρο που είναι εδώ απόψε. Από το καστ μέχρι το συνεργείο και όλους όσους κάνουν κάτι και υπήρξαν τόσο γενναιόδωροι, και κυρίως όλους εσάς – είστε οι καλύτεροι θαυμαστές στον κόσμο».

il commovente videomessaggio di james van der beek alla reunion di ieri 💔 pic.twitter.com/50Fuq95v2A — claudia ⛈ (@arrogantdikhead) September 23, 2025

Στο τέλος, παρουσίασε τον Miranda, λέγοντας αστειευόμενος ότι τα παιδιά του θα θεωρούσαν την επιλογή αυτή «αναβάθμιση».

Μία μέρα πριν από την εκδήλωση, ο Βαν Ντερ Μπικ έγραψε στο Instagram ότι ήταν «καταβεβλημένος» λόγω δύο διαφορετικών ιών στο στομάχι, αλλά διαβεβαίωσε τους θαυμαστές ότι θα υπήρχε αντικαταστάτης, ο οποίος ήταν ο Miranda. Η σύζυγός του, Κίμπερλι, δήλωσε ότι θα παραστεί με τα παιδιά τους, καθώς ήταν σημαντικό για εκείνον.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Κίμπερλι και τα παιδιά τους συμμετείχαν με το καστ στη σκηνή για να τραγουδήσουν το «I Don’t Want To Wait» της Paula Cole, το τραγούδι-σήμα κατατεθέν της σειράς.

The “Dawson’s Creek” cast and James Van Der Beek’s children sing “I Don’t Wanna Wait.” pic.twitter.com/Edkgsa0UeF — Variety (@Variety) September 23, 2025

Με πληροφορίες από people.com