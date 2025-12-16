ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών πετρελαιοειδών - Το άτομο που τις ελέγχει και η σχέση με τη Ρωσία

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα λάβει μέριμνα για τους εργαζόμενους στις εταιρείες προκειμένου να απελευθερωθούν τα αναγκαία κεφάλαια για να πληρωθούν οι μισθοί

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Freepik
Δεσμεύονται, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, όλα τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην εμπορία πετρελαιοειδών.

Αναλυτικότερα, δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πέντε αυτών εταιρειών, όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία (εγκαταστάσεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, κ.λπ.).

Η ενέργεια της ανεξάρτητης Αρχής εντάσσεται στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιος ελέγχει τις εταιρείες πετρελαιοειδών

Οι πέντε αυτές εταιρείες φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο το οποίο είναι πακιστανικής και καναδικής υπηκοότητας, δεν διαμένει στην Ελλάδα και συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς.

Σημειώνεται ότι, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν περιλαμβάνονται στις πέντε αυτές εταιρείες οι γνωστές μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών.

Ακόμη, η Αρχή θα λάβει μέριμνα για τους εργαζόμενους στις εταιρείες προκειμένου να απελευθερωθούν τα αναγκαία κεφάλαια για να πληρωθούν οι μισθοί και οι άλλες απαιτήσεις των εργαζομένων.

 
 
 
