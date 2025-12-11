Eurovision 2026: Η αντίδρασή του Νέμο για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Στήριξη από τη Μαρίνα Σάττι

Το Νέμο, νικητής της Eurovision 2024 για την Ελβετία, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει το τρόπαιο του διαγωνισμού σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2026.

Το 26χρονο πρώτο ανοιχτά μη-δυαδικό άτομο που έχει κερδίσει τη Eurovision δήλωσε σε ανάρτησή του ότι πλέον «δεν αισθάνεται πως το τρόπαιο του ανήκει».

Σε μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα, το Νέμο ανέφερε:

«Αν και είμαι βαθιά ευγνώμων για την κοινότητα της Eurovision και όσα μου πρόσφερε ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη, σήμερα δεν αισθάνομαι ότι αυτό το τρόπαιο έχει θέση στο ράφι μου. Η Eurovision λέει ότι εκπροσωπεί την ενότητα, την ένταξη και την αξιοπρέπεια για όλους. Όμως η συνέχιση της συμμετοχής του Ισραήλ, την ώρα που η ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ μιλά για γενοκτονία, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτές τις αξίες».

Το Νέμο κατηγόρησε την EBU ότι χρησιμοποιεί τον διαγωνισμό για να «απαλύνει την εικόνα» του Ισραήλ διεθνώς, παρά τον ισχυρισμό ότι η Eurovision είναι «μη πολιτικός» θεσμός.

«Όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται λόγω αυτή της αντίφασης, είναι ξεκάθαρο ότι κάτι δεν πάει καλά. Γι’ αυτό στέλνω το τρόπαιο πίσω στα κεντρικά της EBU στη Γενεύη», πρόσθεσε. Η Μαρίνα Σάττι έδειξε τη στήριξή της στο Νέμο, σχολιάζοντας «I love you baby» στην ανάρτησή του.

Eurovision 2026: Ποια κράτη έχουν αποχωρήσει

Η απόφαση του Νέμο έρχεται λίγες ημέρες μετά τη νέα αποχώρηση χώρας από τον διαγωνισμό του 2026.

Έως σήμερα, πέντε χώρες έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της Βιέννης εφόσον το Ισραήλ παραμείνει στη διοργάνωση:

Ισλανδία

Ισπανία

Ιρλανδία

Σλοβενία

Ολλανδία

Οι αποχωρήσεις συνδέονται με την ισραηλινή στρατιωτική δράση στη Γάζα.

Η EBU απέρριψε τις εκκλήσεις για ψηφοφορία σχετικά με τον αποκλεισμό του Ισραήλ και αντιθέτως υιοθέτησε νέους κανόνες που αποσκοπούν, όπως λέει, στο να αποτρέπουν κρατικές παρεμβάσεις στα εθνικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα. Ο φετινός διαγωνισμός Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον Μάιο.

