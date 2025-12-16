Μαρουσάκης: «Έρχονται διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι την Πρωτοχρονιά»

Με άστατο καιρό αναμένεται να κάνουμε φέτος Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Καθώς πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα, ο γνωστός μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό στο OPEN, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα οδηγούν σε άστατες καιρικές συνθήκες».

Αναλυτικότερα, ο γνωστός μετεωρολόγος εξήγησε πως από την Παρασκευή αρχίζει σταδιακά να καταρρέει ο αντικυκλώνας, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο την «πόρτα» για κακοκαιρίες στη χώρα.

Στη συνέχεια, ανέφερε πως η κακοκαιρία που υπάρχει στο Μαρόκο θα «χτυπήσει» τη χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα μέσα στο Σάββατο θα ξεκινήσει η διαταραχή από τη δυτική και βορειοδυτική, θαλάσσια και παραθαλάσσια χώρα.

Η κακοκαιρία όπως αναλύει θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, περιοχές που δεχθούν την πιο μεγάλη επίδραση, αυτής της πρώτης κακοκαιρίας που ανοίγει την πόρτα για τις επόμενες που έρχονται. Έτσι ακριβώς θα είναι το σκηνικό του καιρού τα Χριστούγεννα αλλά και την Πρωτοχρονιά.

«Η τάση θέλει από το Σάββατο και μέχρι το τέλος του χρόνου, να μας συνοδεύουν διαδοχικές κακοκαιρίες, οι οποίες θα δίνουν αρκετές βροχές και καταιγίδες» συμπλήρωσε.

Τέλος, επισήμανε πως προς το τέλος του χρόνου έρχεται μία πιο ψυχρή αέρια μάζα, η θερμοκρασία θα πέσει περισσότερο, ευνοώντας τις χιονοπτώσεις και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.