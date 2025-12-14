TV & MEDIA
Λάμπρος Κωνσταντάρας: Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται καταγγελία εις βάρος γνωστού τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση

Ο γνωστός δημοσιογράφος μετέφερε αυτή την πληροφορία το μεσημέρι της Κυριακής μέσα από την εκπομπή που παρουσιάζει

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται καταγγελία εις βάρος γνωστού τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση
Φωτ. αρχείου Λάμπρος Κωνσταντάρας / NDP
Σε μία σοβαρή αποκάλυψη σχετικά με καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης, προχώρησε ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσω της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» την οποία και παρουσιάζει, μετέφερε ότι εντός της εβδομάδας αναμένεται να γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία, που αφορά σεξουαλική κακοποίηση από γνωστό τραγουδιστή.

Ο δημοσιογράφος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα, γιατί όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Ωστόσο, σημείωσε πως πρόκειται για καταγγελία που έχουν κάνει συνάδελφοί του σε αυτόν.

«Αυτή την εβδομάδα πρόκειται να γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία, που αφορά σε σεξουαλική κακοποίηση. Και αφορά σε έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή. Είναι κάτι που θα γίνει κι ετοιμάζεται αυτές τις μέρες. Αφορά σε έναν πολύ αγαπημένο τραγουδιστή. Εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι, γνωστοί δικηγόροι. Θα γίνει αυτή η καταγγελία μέσα στην εβδομάδα», ανέφερε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Είναι πολύ σοβαρό και γι’ αυτό δεν θα υπονοήσω τίποτα για τους πρωταγωνιστές, επειδή παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Θα το μάθουμε δημόσια μέσα στην εβδομάδα, ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη και θα είναι κάτι που θα ασχολούμαστε από εδώ και πέρα για πάρα πολλές ημέρες. Είναι συναδελφικό το θέμα, έχουν κάνει καταγγελία συνάδελφοί του σε αυτόν και όχι μόνο», ανέφερε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας», συνέχισε.

«Είναι από αυτά τα ονόματα τα πολύ λίγα, τα ελάχιστα και θα συζητηθεί πάρα πολύ. Είναι και ο χώρος που έγινε ότι έγινε, ο τρόπος, το μέρος, ο χρόνος κλπ. Είναι ένας τραγουδιστής, μέσα στη δεκάδα των πιο γνωστών», κατέληξε.

