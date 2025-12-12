Eurovision 2026: «Δεν έχει θέση στο ράφι μου» - To Nemo επιστρέφει το τρόπαιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το Ισραήλ

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκληθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα, λόγω της απόφασης της EBU να επιτρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει στη φετινή Eurovision.

Μέχρι σήμερα πέντε χώρες, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία, έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της Eurovision, εφόσον το Ισραήλ παραμείνει στη διοργάνωση.

Η απόφαση της EBU προκάλεσε και την αντίδραση του Nemo, του νικητή Eurovision του 2024, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει το τρόπαιό του, αντιδρώντας στο να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετέχει και φέτος στον διαγωνισμό, εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

Μέσω ενός βίντεο και μίας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δήλωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ αντιβαίνει στις αξίες του διαγωνισμού για ένταξη και αξιοπρέπεια για όλους.

«Πέρυσι κέρδισα τη Eurovision και μαζί αυτό το τρόπαιο. Σήμερα δε νιώθω πλέον ότι αυτό το τρόπαιο ανήκει στο ράφι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεό του.

«Η Eurovision δηλώνει ότι στέκεται για την ενότητα, την ένταξη και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων. Αυτές είναι οι αξίες που κάνουν τον διαγωνισμό τόσο σημαντικό για μένα. Αλλά η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια αυτού που η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ (στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και στο Ισραήλ) έχει χαρακτηρίσει γενοκτονία, δείχνει ότι υπάρχει σαφής αντίφαση ανάμεσα σε αυτές τις αξίες και στις αποφάσεις της EBU», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, το Nemo δήλωσε ότι είναι σαφές ότι κάτι δεν πάει καλά όταν χώρες αποχωρούν από τον διαγωνισμό και πρόσθεσε ότι θα στείλει το τρόπαιό του στα γραφεία της EBU στη Γενεύη.

«Δεν πρόκειται για άτομα ή καλλιτέχνες. Πρόκειται για το γεγονός ότι ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να «βελτιώσει» την εικόνα ενός κράτους που κατηγορείται για σοβαρά παραπτώματα, ενώ η EBU επιμένει ότι ο διαγωνισμός είναι μη πολιτικός», ξεκαθάρισε.

Τέλος, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για την EBU, τονίζοντας πως «αν οι αξίες που γιορτάζουμε στη σκηνή δεν εφαρμόζονται εκτός σκηνής, ακόμα και τα πιο όμορφα τραγούδια χάνουν το νόημά τους».