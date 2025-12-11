«Η Eurovision είναι για όλους, όποιες κι αν είναι οι απόψεις σας», λέει ο επικεφαλής του διαγωνισμού μετά τις αποχωρήσεις

Μετά τις διαδοχικές αποχωρήσεις συμμετοχών από την Eurovision 2026, με φόντο την απόφασης να συμμετέχει κανονικά το ανεπιθύμητο για πολλά κράτη Ισραήλ, ο επικεφαλής του διαγωνισμού, Martin Green, εξέδωσε ανακοίνωση.

Στο μήνυμά του, ο Green δήλωσε ότι κατανοεί τις αντιδράσεις αλλά κατέληξε επαναλαμβάνοντας τον ενωτικό χαρακτήρα του θεσμού, αναφέροντας ότι «η Eurovision είναι για όλους – όπου κι αν ανήκετε, όποιες κι αν είναι οι απόψεις σας», σύμφωνα με τον OGAE Greece.

Eurovision: Το μήνυμα του Martin Green

Αγαπητοί φίλοι,

Ξέρουμε ότι πολλοί νιώθετε έντονα για όσα συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα. Σας ακούμε και καταλαβαίνουμε την αγωνία σας.

Η Eurovision δημιουργήθηκε πριν από 70 χρόνια για να ενώνει τους ανθρώπους μέσα από τη μουσική – και αυτός ο σκοπός δεν αλλάζει. Σε μια εποχή γεμάτη εντάσεις, ο Διαγωνισμός παραμένει χώρος δημιουργίας, ελπίδας και σύνδεσης.

Πολλοί ζητάτε να πάρουμε πολιτική θέση. Η δύναμή μας όμως βρίσκεται στο να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά, ακολουθώντας τους κανόνες που μας επιτρέπουν να μένουμε ενωμένοι. Θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες σέβονται τις αξίες και τους κανόνες του θεσμού. Η Eurovision είναι για όλους – όπου κι αν ανήκετε, όποιες κι αν είναι οι απόψεις σας.

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τις ομάδες και πάνω απ’ όλα εσάς, τους fans. Είστε η καρδιά του Διαγωνισμού.

Μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε Ενωμένοι με τη Μουσική.

Eurovision 2026: Οι χώρες που απέσυραν τη συμμετοχή τους

Στη γενική συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων, «μεγάλη πλειοψηφία» των μελών ενέκρινε τις αλλαγές στους κανονισμούς και απέρριψε το ενδεχόμενο νέας ψηφοφορίας για το αν πρέπει να αποκλειστεί το Ισραήλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της EBU, 65% ψήφισαν υπέρ, 23% κατά, ενώ 10% επέλεξαν αποχή.

Η απόφαση αυτή οδήγησε άμεσα τέσσερις χώρες να ανακοινώσουν ότι απέχουν από την Eurovision 2026, δηλαδή την Ιρλανδία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Το παράδειγμα των τεσσάρων χωρών ακολούθησε και η Ισλανδία.

Οι διαδικτυακές εκκλήσεις για παγκόσμιο μποϊκοτάζ αυξάνονται, ενώ η EBU καλείται να διαχειριστεί μια κρίση που -όπως όλα δείχνουν-θα τη συνοδεύει για πολύ καιρό ακόμη.

Eurovision 2026: Το παρασκήνιο της παραμονής Ισραήλ

Σημειώνεται πως δεν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ την Πέμπτη 4/12, στη γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), του φορέα που διοργανώνει τον διαγωνισμό.

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ψήφισαν μόνο για την εισαγωγή νέων κανόνων που έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίζουν τις κυβερνήσεις και τρίτους από το να προωθούν τραγούδια για να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους.

«Η πλειοψηφία των μελών συμφώνησε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω ψηφοφορία για τη συμμετοχή και ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2026 θα πρέπει να προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, με τις πρόσθετες διασφαλίσεις να έχουν τεθεί σε ισχύ», ανέφερε η EBU σε ανακοίνωσή της.

Με πληροφορίες από Euronews