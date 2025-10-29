Δανάη Μιχαλάκη: «Μου είπαν ότι με σκέφτηκαν για δουλειά αλλά ότι τώρα έχω παιδί»

Το 2023 η Δανάη Μιχαλάκη απέκτησε το πρώτο της παιδί και σε συνέντευξή της και σε συνέντευξή της, περιέγραψε όσα άλλαξαν τόσο στην προσωπική όσο στην επαγγελματική της ζωή.

Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show», η ηθοποιός περιέγραψε, ότι: «Η μικρή μας ήρθε δυο εβδομάδες νωρίτερα από την τελική μας ημερομηνία. Είχα πονάκια, πήρα τον γυναικολόγο μου και το είπα και πήγα να γεννήσω. Μου πήρε πέντε ώρες και ήταν μαζί μου ο Γιώργος. Όταν μου την έδωσαν, δεν υπήρχε το συναίσθημα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι μια στιγμή απερίγραπτη, μαγική. Η έννοια μου όταν πήγαμε σπίτι ήταν ο σκύλος μας, ο Ρόκι. Να μπούμε και να νιώσει ότι είναι μέλος της οικογένειας. Μετά το ένα έφερε το άλλο, συνηθίσαμε, πέρασαν τα δύσκολα βράδια και μάθαμε καλύτερα τα βράδια. Όταν φέραμε το παιδί στο σπίτι, δεν κοιμήθηκα τρία βράδια».

«Ο Γιώργος θα έμενε στο σπίτι με το παιδί για να πάω εγώ για δουλειά», πρόσθεσε, αναφερόμενη στη νέα καθημερινότητα για την ίδια και τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου.

«Το είχαμε συζητήσει. Μου είχε πει ο ίδιος ότι 'Αν σου κάτσει εσένα κάτι κι εμένα δεν με πειράζει Έκατσες δυο χρόνια και τώρα είναι η σειρά μου'. Δε θα μπορούσα να είμαι με κάποιον που δε θα μου το έλεγε αυτό. Είναι δύο σε αυτό, όχι μόνο η μαμά. Σίγουρα τον πρώτο χρόνο λίγο παραπάνω για συγκεκριμένα θέματα, αλλά είναι δύο. Δε θα μπορούσα να κάνω οικογένεια με κάποιον που δε θα ένιωθα ότι είμαστε μαζί σε αυτό το πράγμα», συμπληρώνει.

Σε άλλο μέρος της συνέντευξης, η Δανάη Μιχαλάκη ανέφερε, πως «στην αρχή θέλει απίστευτη δουλειά το ζευγάρι. Αλλάζουν οι ισορροπίες. Η ζωή της γυναίκας αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο άντρας πρέπει να δουλέψει».

Για την αλλαγή στην επαγγελματική της πορεία, η Δανάη Μιχαλάκη είπε πως: «Εγώ επέλεξα να μείνω με τη μικρή για δύο χρόνια. Μου είχαν πει ότι με σκέφτηκαν για δουλειά αλλά τώρα έχω παιδί. Δεν με στεναχώρησε αλλά πάρε με τηλέφωνο, κάνε μου την πρόταση και θα απαντήσω. Με είχαν πάρει για μια δουλειά που ήθελε δεκάωρο γύρισμα κάθε μέρα και ήταν πολύ μικρή η κόρη μου. Ήθελα σίγουρα ένα χρόνο να κάτσω με την κόρη μου αλλά δεν καταλαβαίνω τη λογική ότι 'Τώρα έχει το παιδί'. Όταν άρχισα να το ακούω, κάπως πέρασε από το μυαλό μου ότι θα δυσκολευτώ να επιστρέψω στη δουλειά. Νομίζω κάπως είναι και στο χέρι μου μετά να ενημερώσω ανθρώπους που ξέρω και να πω ότι θέλω να επιστρέψω και το έκανα».