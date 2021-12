Ανήμερα των Χριστουγέννων αποφάσισε το Netflix να ανακοινώσει την ημερομηνία πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν του «Bridgerton».

Μάλιστα, η ημερομηνία ήταν μάλλον έκπληξη και για τους ηθοποιούς της δημοφιλούς σειράς που κλήθηκαν, στο σποτάκι του Netflix, να ανοίξουν το φάκελο και να ανακοινώσουν τα νέα.



Όπως αποκάλυψαν οι λευκοί αυτοί φάκελοι, η πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 25 Μαρτίου του 2022.

Bridgerton premiered one year ago today! To commemorate the occasion, here is a special gift:



Bridgerton Season 2 will premiere March 25! pic.twitter.com/47EsIgRG8r