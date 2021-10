Είναι ένα ερώτημα που μπορεί να ανοίξει συζήτηση… ωρών σε μία παρέα. Ποια είναι η καλύτερη τηλεοπτική σειρά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια; Το BBC απευθύνθηκε σε ειδικούς, για να βρει την απάντηση.

Τους τελευταίους 18 μήνες, εξαιτίας της πανδημίας, η τηλεόραση έπαιξε κρίσιμο ρόλο στις ζωές πολλών, επισημαίνει το βρετανικό δίκτυο, εξηγώντας την απόφασή του να στρέψει την προσοχή του στη μικρή οθόνη.

Παράλληλα, θεώρησε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να εξερευνηθεί το τηλεοπτικό τοπίο, καθώς η «μικρή οθόνη» πέρασε από την εποχή που θεωρούνταν το «αδελφάκι» του κινηματογράφου στο σήμερα που η καλλιτεχνική αξιοπιστία της είναι αδιαμφισβήτητη, ενώ οι πλατφόρμες streaming έχουν δώσει στις σειρές τη δυνατότητα να φτάσουν ταυτόχρονα σε ένα παγκόσμιο κοινό άνευ προηγουμένου.

Για αυτούς τους λόγους, το BBC κάλεσε 206 ειδικούς να απαντήσουν ποιες θεωρούν τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα. Κριτικοί, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και προσωπικότητες της βιομηχανίας από 43 χώρες μετείχαν σε αυτή τη «δημοσκόπηση». Ο κάθε ένας τους ψήφισε τις 10 αγαπημένες σειρές του, ψήφους που το BBC βαθμολόγησε και δημιούργησε τη λίστα με τις 100 κορυφαίες του 21ου αιώνα.

Στην κορυφή της λίστας είναι το «The Wire» και ακολουθούν το «Mad Men» και το «Breaking Bad». Το «Game of Thrones» βρίσκεται στην πέμπτη θέση, πίσω και από το «Fleabag».

Στις 92 από τις σειρές η βασική γλώσσα είναι τα αγγλικά, ενώ τα δανέζικα, τα σουηδικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά και τα γερμανικά είναι ανάμεσα στις άλλες γλώσσες. Οι 79 έχουν δημιουργηθεί από άνδρες, μόλις 11 από γυναίκες και οι 10 είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ανδρών και γυναικών.

Οι 100 κορυφαίες σειρές του 21ου αιώνα



1 The Wire (2002-2008)

2 Mad Men (2007-2015)

3 Breaking Bad (2008-2013)

4 Fleabag (2016-2019)

5 Game of Thrones (2011-2019)

6 I May Destroy You (2020)

7 The Leftovers (2014-2017)

8 The Americans (2013-2018)

9 The Office (UK) (2001-2003)

10 Succession (2018-)

11 BoJack Horseman (2014-2020)

12 Six Feet Under (2001-2005)

13 Twin Peaks: The Return (2017)

14 Atlanta (2016-)

15 Chernobyl (2019)

16 The Crown (2016-)

17 30 Rock (2006-2013)

18 Deadwood (2004-2006)

19 Lost (2004-2010)

20 The Thick of It (2005-2012)

21 Curb Your Enthusiasm (2000-)

22 Black Mirror (2011-)

23 Better Call Saul (2015-2022)

24 Veep (2012-2019)

25 Sherlock (2010-2017)

26 Watchmen (2019)

27 Line of Duty (2012-2021)

28 Friday Night Lights (2006-2011)

29 Parks and Recreation (2009-2015)

30 Girls (2012-2017)

31 True Detective (2014-2019)

32 Arrested Development (2003-2019)

33 The Good Wife (2009-2016)

34 The Bridge (2011-2018)

35 Fargo (2014-)

36= Downton Abbey (2010-2015)

36= Band of Brothers (2001)

38 The Handmaid's Tale (2017-)

39 The Office (US) (2005-2013)

40 Borgen (2010-2022)

41 Schitt's Creek (2015-2020)

42 Peep Show (2003-2015)

43 Money Heist (2017-2021)

44 Community (2009-2015)

45 The Good Fight (2017-)

46 Homeland (2011-2020)

47 Grey's Anatomy (2005-)

48 Inside No 9 (2014-)

49 The Bureau (2015-)

50 Halt and Catch Fire (2014-2017)

51 Small Axe (2020)

52 This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53 Call My Agent! (2015-2020)

54 Happy Valley (2014-)

55 The Shield (2002-2008)

56 The Big Bang Theory (2007-2019)

57 The Young Pope (2016)

58 Dark (2017-2020)

59 The Underground Railroad (2021)

60 House of Cards (2013-2018)

61 Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62= The Good Place (2016-2020)

62= Pose (2018-2021)

64 Detectorists (2014-2017)

65 Orange is the New Black (2013-2019)

66 Mare of Easttown (2021)

67 RuPaul's Drag Race (2009-)

68 Stranger Things (2016-)

69 24 (2001-2010)

70 Battlestar Galactica (2004-2009)

71 Enlightened (2011-2013)

72 Gilmore Girls (2000-2007)

73 Planet Earth (2006)

74 Utopia (2013-2014)

75 Babylon Berlin (2017-)

76 Rick and Morty (2013-)

77 American Crime Story (2016-)

78 The Killing (Denmark) (2007-2012)

79 Mindhunter (2017-2019)

80 House (2004-2012)

81 OJ: Made in America (2016)

82 Big Little Lies (2017-2019)

83 Insecure (2016-2021)

84= Normal People (2020)

84= Narcos (2015-2017)

86 How I Met Your Mother (2005-2014)

87 The Comeback (2005-2014)

88 The OA (2016-2019)

89 Dexter (2006-2013)

90 It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91 Westworld (2016-)

92 Show Me a Hero (2015)

93 Treme (2010-2013)

94 Louie (2010-2015)

95 Luther (2010-2019)

96 Catastrophe (2015-2019)

97 Hannibal (2013-2015)

98 Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99 Steven Universe (2013-2020)

100 The Queen's Gambit (2020)