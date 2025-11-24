TV & MEDIA
Ατύχημα για τον Σάκη Ρουβά - Έπεσε από κατασκευή όσο ερμήνευε

Θαμώνας του νυχτερινού κέντρου διασκέδασης, περιγράφοντας το ατύχημα του Σάκη Ρουβά και της χορεύτριας, είπε πως «ήταν πραγματικά σοκαριστικό»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Σάκης Ρουβάς ερμηνεύει / NDP Photo
Ατύχημα κατά την εκτέλεση της χορογραφίας του τραγουδιού «Άντεξα», είχε την περασμένη Παρασκευή ο Σάκης Ρουβάς και μία χορεύτρια, στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο τραγουδιστής.

Ο Σάκης Ρουβάς, όπως αποτυπώνεται από τα βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, φαίνεται να πέφτει από ειδική κατασκευή όσο προσπαθεί να «εκτελέσει» το χορευτικό. Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής και η χορεύτρια σηκώθηκαν.

«Ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Έπεσε με δύναμη, φοβηθήκαμε ότι είχε χτυπήσει άσχημα» ανέφερε θαμώνας του μαγαζιού, περιγράφοντας τη στιγμή που το κοινό δεν ήξερε αν έπρεπε να χειροκροτήσει, να φωνάξει ή να περιμένει.

