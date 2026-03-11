Φωτιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Πώς ξέσπασε - Το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές

Φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο, χθες, στην πόλη Κέρτσερς του Fribourg στη δυτική Ελβετία.

Αποτέλεσμα της φωτιές ήταν ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:25 (τοπική ώρα, 19:25 στην Ελλάδα) στην Μούρτενστράσε, κεντρική οδό της πόλης αυτής που βρίσκεται δυτικά της Βέρνης.

Φωτιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Πώς ξέσπασε

Βίντεο που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης, δείχνει το λεωφορείο να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Blick που επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν είχε επιβεβαιώσει αρχικά την πληροφορία αυτή, αλλά είπε πως θα δοθούν απαντήσεις στη συνέντευξη Τύπου που ακολουθεί.

Φωτιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές

Η ελβετική αστυνομία διερευνά εάν η θανατηφόρα φωτιά στο λεωφορείο ήταν «σκόπιμη ενέργεια».

Όταν έφτασαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το όχημα είχε τυλιχθεί πλήρως στις φλόγες και οι πυροσβέστες χρειάστηκε να παρέμβουν για να σβήσουν τη φωτιά.

«Σε αυτό το στάδιο, έχουμε στοιχεία που υποδηλώνουν σκόπιμη ενέργεια από ένα άτομο που βρισκόταν μέσα στο λεωφορείο», δήλωσε ο Φρεντερίκ Παπάου, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Fribourg, προσθέτοντας ότι δεν ενεπλάκη κανένα άλλο όχημα.

Η πυρκαγιά «άφησε πίσω του τουλάχιστον έξι νεκρούς και πέντε τραυματίες, τρεις από τους οποίους σοβαρά», δήλωσε ο Παπάου.

Τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ δύο άλλοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Οι αρχές ανέφεραν ότι πανικοβλημένοι επιβάτες εθεάθησαν να διαφεύγουν από το φλεγόμενο όχημα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα και απηύθυνε έκκληση σε μάρτυρες να προσέλθουν καθώς προσπαθούν να προσδιορίσουν την αιτία της φωτιάς.

Το λεωφορείο στο οποίο ξέσπασε η φωτιά, ήταν ένα κίτρινο PostBus, το οποίο εξυπηρετεί απομακρυσμένες περιοχές στην Ελβετία και είναι συνδεδεμένο με την εθνική ταχυδρομική υπηρεσία.

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, εξέφρασε το σοκ του και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, προσθέτοντας ότι «οι συνθήκες διερευνώνται».

Με πληροφορίες από DW