Άρης Μουγκοπέτρος: «Άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ, είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά» καταγγέλλει η σύζυγός του

Στη δημοσιότητα ήρθαν όσα φέρεται να υποστήριξε στην καταγγελία της για το περιστατικό των Χριστουγέννων, η εν διαστάσει σύζυγος του Άρη Μουγκοπέτρου.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων έπειτα από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση ενώ ο γνωστός μουσικός έφυγε από το σπίτι του στις 15 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», η εν διαστάσει σύζυγος του στην καταγγελία της περιγράφει την αλλαγή της συμπεριφοράς του μουσικού μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και πως μεταξύ άλλων φοβάται να τον αφήσει μόνο με τα παιδιά τους.

«Στις 25/12 στις 10:00 το πρωί και ενώ ήμουν με τα παιδιά, ο Άρης ήρθε σπίτι στο Λεβίδι με τον αδερφό του και έμειναν αρκετή ώρα. Δεν ήθελα να είναι στο σπίτι ο Άρης Μουγκοπέτρος. Μου είπε ότι θα πάρει τα παιδιά και κανείς δεν μπορεί να του το απαγορεύσει», αναφέρεται αρχικά στην καταγγελία.

«Μου διαμήνυσε ότι θα έρθει πάλι το απόγευμα. Παρέμεινε στο σπίτι αρκετή ώρα παρά την αντίθετη δική μου δήλωση. Ο Άρης δεν είχε κλειδιά του σπιτιού και πήρε τα δεύτερα κλειδιά που βρίσκονταν στο σπίτι μας. Μου είπε ότι θα έρχεται και στο σπίτι και στις επιχειρήσεις μου με δημοσιογράφους. Φοβάμαι για εμένα, για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου γιατί μου δήλωσε “Θα δεις τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα”», συνέχισε.

«Μετά τον τραυματισμό του άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ, ενώ έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή και είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Είχε εκρήξεις θυμού. Φοβάμαι να τον αφήνω με τα παιδιά χωρίς παρουσία τρίτου. Όταν του ανακοίνωσα την επιθυμία μου να χωρίσουμε, η συμπεριφορά του έγινε ακόμα χειρότερη. Επιθυμώ την ποινική του δίωξη. Επιθυμώ την ποινική διαμεσολάβηση», εξηγεί κλείνοντας στην καταγγελία της.