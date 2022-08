And Just Like That...: Το σίκουελ του Sex and the City επιφυλάσσει εκπλήξεις - Πληροφορίες πως επιστρέφει ο «Έινταν»

Η δεύτερη σεζόν του σίκουελ του Sex and the City, And Just Like That…, επιφυλάσσει νέες εκπλήξεις με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για επιστροφή ενός σημαντικού άνδρα από το παρελθόν της Κάρι Μπράντσο.

Λόγος για τον Έινταν Σο, ο οποίος φημολογούνταν να εμφανιστεί και στην πρώτη σεζόν κάτι που, τελικά, δεν έγινε.

Σύμφωνα με το Deadline, o Τζον Κόρμπετ αναμένεται να ενταχθεί στο καστ της σειράς και θα παίξει σε αρκετά από τα επεισόδια του δεύτερου κύκλου.

Εκπρόσωποι της HBO Max και του ηθοποιού δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο αναφορικά με τις πληροφορίες.

Όταν ανακοινώθηκε η επιστροφή των Κάρι, Σάρλοτ και Μιράντα στη μικρή οθόνη, ο ίδιος ο Κόρμπετ είχε τονίσει στο Page Six πως «θα κάνω στη σειρά» και εμφανίστηκε «πολύ ενθουσιασμένος» για τη συμμετοχή του σε ουκ ολίγα επεισόδια, όπως είχε πει. Ωστόσο, η πραγματικότητα τον διέψευσε και δεν εμφανίστηκε στην πρώτο κύκλο.

«Ο Τζον Κόρμπετ θα πρέπει να γράφει προσωπικά απολογητικά σημειώματα» είχε αναφέρει τότε η Τζούλι Ρότενμπεργκ, σεναριογράφος της σειράς. «Δεν είπαμε τίποτα (σ.σ. για επιστροφή του)».

Με πληροφορίες από Vanity Fair