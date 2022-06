«And Just Like That»: Η τηλεοπτική Σαμάνθα επιστρέφει για τη δεύτερη σεζόν

Ο δημιουργός του spin-off του Sex And The City, «And Just Like That» ιντριγκάρει τους φανς της σειράς μιλώντας για την επιστροφή του χαρακτήρα της Κιμ Κατράλ, της περίφημης Σαμάνθα, στην επερχόμενη δεύτερη σεζόν της σειράς.

Ο Σαμάνθα Τζόουνς, ειδικός των δημοσίων σχέσεων και πολύ στενή φίλη της Κάρι Μπράντσο, έπαιξε στην αρχική σειρά που προβλήθηκε από το 1998 έως το 2004, καθώς και στις δύο spin-off ταινίες.

Ωστόσο μετά τα πράγματα άλλαξαν πολύ. Αν και η ηθοποιός δεν επέστρεψε για τη σειρά σίκουελ του 2021 «And Just Like That», η Σαμάνθα αναφέρεται σε πολλές σκηνές και σε συνομιλίες μέσω μηνυμάτων - μια κίνηση που η ηθοποιός περιέγραψε ως "περίεργη".

Στον πρώτο κύκλο της σειράς, η απουσία της Κατράλ αιτιολογείται σε μια υποπλοκή εκτός οθόνης όπου η τηλεοπτική Σαμάνθα δεν μιλά πλέον στις φίλες της Κάρι, Μιράντα και Σάρλοτ, αφότου μετακόμισε στο Λονδίνο.

Ωστόσο σε συνέντευξή του στο Variety, ο Michael Patrick King απάντησε καταφατικά την ερώτηση «αν η Σαμάνθα θα συνεχίσει να στέλνει μηνύματα και στη 2η σεζόν». Ωστόσο δεν διευκρίνισε αν αυτό σήμαινε μια εμφάνιση από την ίδια την Κατράλ.

«Είναι όλα τόσο καινούργια αυτή τη στιγμή», εξήγησε. «Ένας από τους βασικούς κανόνες μου είναι να μην λέω πολλά μέχρι να πραγματοποιηθούν (οι ιδέες). Ο στόχος μου είναι να φέρω όλους τους χαρακτήρες μαζί, ώστε να μην είναι τόσο πολύ σε ξεχωριστούς δρόμους».

Αλλά μία επανένωση μοιάζει μάλλον απίθανη, δεδομένου ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και η Κιμ Κατράλ έχουν μιλήσει ανοιχτά για τις διαταραγμένες σχέσεις τους.

