View this post on Instagram

Δεν συμπαθώ τις selfies. Χθες όμως, μετά από 13 ώρες υπηρεσίας στη ΜΕΘ, φωτογράφισα το πρόσωπό μου. Δεν είμαι και δεν αισθάνομαι ήρωας. Είμαι ένας απλός άνθρωπος, που αγαπά τη δουλειά του και που τώρα, περισσότερο από ποτέ, αισθάνεται υπερήφανος για όσα κάνει, που είναι στην πρώτη γραμμή, μαζί με άλλους υπέροχους ανθρώπους (γιατρούς, νοσοκόμες, διοικητικούς υπαλλήλους, καθαριστές, τεχνικούς). Γι’ αυτόν τον λόγο δεν με νοιάζει πόσες ώρες δουλεύω, ο πόνος στην πλάτη, η κούραση, τα κακά γεύματα κ.λπ. Κι αυτό θα περάσει. Θα περάσει επίσης χάρη σ’ εσάς, χάρη στην προσπάθειά σας και τις θυσίες σας. Θα περάσει αν μείνουμε ενωμένοι σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Μην τα παρατάτε. Ποτέ. Ο γιατρός Nicola Sgarbi είναι ένας από τους χιλιάδες αγίους των ημερών. Οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, όσοι δουλεύουν σαν να μην υπάρχει αύριο για να τελειώσει ο εφιάλτης μας είναι καθημερινά στη σκέψη μας. #doctor #nurse #hospital #health #coronavirus #saints