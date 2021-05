Την καταδίκη της Ελλάδας με τον πιο έντονο τρόπο για την πράξη «κρατικής αεροπειρατείας» που έλαβε χώρα και είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης Ryanair FR 4978, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Βίλνιους, στο Μινσκ της Λευκορωσίας εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 171 άτομα, εκ των οποίων 11 Έλληνες.

Το ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει απαράδεκτη την πράξη αυτή, η οποία, όπως υποστηρίζει «έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή όλων των επιβαινόντων».

Την ίδια στιγμή απευθύνει έκκληση για άμεση απελευθέρωση του αεροσκάφους και του συνόλου των επιβαινόντων προκειμένου να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους.

Παράλληλα, καταδικάζει την «παράνομη σύλληψη του Λευκορώσου ακτιβιστή Roman Protasevich, ο οποίος απειλείται με την θανατική ποινή».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την πράξη κρατικής αεροπειρατείας που έλαβε χώρα σήμερα και είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης Ryanair FR 4978, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Βίλνιους, στο Μινσκ της Λευκορωσίας.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 171 επιβαίνοντες, 11 εκ των οποίων είναι Έλληνες πολίτες. Η πράξη αυτή, η οποία έθεσε σε κίνδυνο την ζωή όλων των επιβαινόντων είναι απαράδεκτη.

Καλούμε για την άμεση απελευθέρωση του αεροσκάφους και του συνόλου των επιβαινόντων προκειμένου να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους.

Καταδικάζουμε την παράνομη σύλληψη του Λευκορώσου ακτιβιστή Roman Protasevich, ο οποίος απειλείται με την θανατική ποινή.

Ο κ. Protasevich ήταν μέλος της αντιπροσωπείας της ηγέτιδας της Λευκορωσικής Αντιπολίτευσης Sviatlana Tsikhanouskaya, η οποία είχε συμμετάσχει στο Φόρουμ των Δελφών πρόσφατα.

Για την Ελλάδα, η προάσπιση των θεμελιωδών αξιών όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζήτημα αρχής.

Θεωρούμε ότι παρόμοιες πρακτικές, οι οποίες παραπέμπουν σε άλλες εποχές και που δεν αρμόζουν σε κανένα πολιτισμένο κράτος, δεν θα πρέπει να μείνουν αναπάντητες.

Η Ελληνική πλευρά βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη της ΕΕ και αναμένει ότι το ζήτημα αυτό θα εξετασθεί ενδελεχώς κατά το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Νωρίτερα σήμερα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους Ευρωπαίους εταίρους, για το περιστατικό. «Πρωταρχικό μας μέλημα η ασφάλεια όλων των επιβατών», επεσήμανε το ΥΠΕΞ σε ανάρτηση στο Twitter.

.@GreeceMFA is in constant contact with the competent authorities & European partners regarding the aircraft operating the Athens-Vilnius flight that made a forced landing in Minsk. Our primary concern is the safety of all passengers. https://t.co/yUqVmR1WZr