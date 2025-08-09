ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Συνελήφθη 41χρονος για την πυρκαγιά στο Κουμίντρι – Πρόστιμο 4.125 ευρώ

Η φωτιά ξεκίνησε εντός οικοπεδικού χώρου και, λόγω των συνθηκών, επεκτάθηκε ταχύτατα

Μέγαρα: Συνελήφθη 41χρονος για την πυρκαγιά στο Κουμίντρι – Πρόστιμο 4.125 ευρώ

LifO Newsroom
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
Στη σύλληψη ενός 41χρονου προχώρησαν οι Αρχές για τη χθεσινή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κουμίντρι Μεγάρων, η οποία εξαπλώθηκε σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για παράβαση της δασικής νομοθεσίας.

Η φωτιά ξεκίνησε εντός οικοπεδικού χώρου και, λόγω των συνθηκών, επεκτάθηκε ταχύτατα. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.125 ευρώ, ενώ κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
 

