Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαίτησε να απελευθερωθούν αμέσως της πτήσης από την Αθήνα, την οποία υποχρέωσε σε αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ η Λευκορωσία, γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε σοκαριστική την ενέργεια της Λευκορωσία, ενώ οι Ευρωπαίοι ζητούν εξηγήσεις από το Μινσκ, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση.

«Η αναγκαστική προσγείωση ενός εμπορικούς αεροσκάφους για τη σύλληψη ενός δημοσιογράφου είναι μια άνευ προηγούμενου, σοκαριστική ενέργεια. Απαιτούμε να απελευθερωθούν αμέσως όλοι οι επιβάτες. Το αυριανό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να συζητήσει την ανάγκη να κλιμακωθεί η πίεση στη Λευκορωσία. Φτάνει πια», έγραψε σε ανάρτηση στο Twitter ο Έλληνας πρωθυπουργός.

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 23, 2021

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, έδωσε την εντολή να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ η πτήση της Ryanair που απογειώθηκε από την Αθήνα με προορισμό το Βίλνιους.

Η εντολή δόθηκε προκειμένου να συλληφθεί ο δημοσιογράφος, ακτιβιστής της αντιπολίτευσης Ρόμαν Προτάσεβιτς, το όνομα του οποίου βρισκόταν σε λίστα καταζητούμενων μετά τις περσινές μαζικές διαδηλώσεις κατά του Λουκασένκο.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους Ευρωπαίους εταίρους, για το περιστατικό. «Πρωταρχικό μας μέλημα η ασφάλεια όλων των επιβατών», επεσήμανε το ΥΠΕΞ σε ανάρτηση στο Twitter.

Το ΥΠΕΞ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους Ευρωπαίους εταίρους αναφορικά με το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Βίλνιους και προέβη σε αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ. Πρωταρχικό μας μέλημα η ασφάλεια όλων των επιβατών. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 23, 2021

Φον ντερ Λάιεν: Απολύτως απαράδεκτο

Έντονη ήταν και η αντίδραση της ηγεσίας της ΕΕ στην απόφαση της Λευκορωσίας να υποχρεώσει σε αναγκαστική προσγείωση την πτήση.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε για λόγο για απολύτως απαράδεκτο γεγονός και προειδοποίησε για συνέπειες, ενώ την ανησυχία του εξέφρασε και ο Σαρλ Μισέλ. Τόσο η πρόεδρος της Κομισιόν, όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ζήτησαν να απελευθερωθούν αμέσως οι επιβάτες της πτήσης.

«Ανησυχώ πολύ με τα όσα έχουν αναφερθεί για την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair στο Μινσκ. Καλούμε τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσει αμέσως την πτήση και τους επιβάτες της. Η διερεύνηση του συμβάντος από το ICAO θα είναι απαραίτητη», έγραψε στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ.

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk.



We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers.



An #ICAO investigation of the incident will be essential. — Charles Michel (@eucopresident) May 23, 2021

«Είναι απολύτως απαράδεκτο να αναγκαστεί η πτήση της Ryanair από την Αθήνα προς το Βίλνιους να προσγειωθεί στο Μινσκ. ΟΛΟΙ οι επιβάτες πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους στο Βίλνιους αμέσως και να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Οποιαδήποτε παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπορικών μεταφορών πρέπει να έχει συνέπειες», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

«Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο», σχολίασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, σημειώνοντας ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Θεωρούμε υπεύθυνη την κυβέρνηση της Λευκορωσίας για την ασφάλεια όλων των επιβατών και των αεροσκαφών. ΟΛΟΙ οι επιβάτες πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους αμέσως», συμπλήρωσε σε ανάρτησή του.



Εξηγήσεις ζητά η Γερμανία

Η Γερμανία ζήτησε από τη Λευκορωσία να δώσει «αμέσως» εξηγήσεις για την εντολή να κάνει αναγκαστική προσγείωση το αεροσκάφος.

«Χρειαζόμαστε μια άμεση εξήγηση από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας για την εκτροπή της πτήσης, που βρισκόταν εντός της ΕΕ, και τη φερόμενη σύλληψη ενός δημοσιογράφου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο υφυπουργός Εξωτερικών Μίγκελ Μπέργκερ.

Παρίσι: Αναγκαία η ισχυρή, ενιαία απάντηση της Ευρώπης





Απαράδεκτη χαρακτήρισε και το Παρίσι την εκτροπή της πτήσης από τις αρχές της Λευκορωσίας.

«Η εκτροπή, από τις λευκορωσικές αρχές, της πτήσης της Ryanair είναι απαράδεκτη. Είναι αναγκαίο να δοθεί μια ισχυρή και ενιαία απάντηση των Ευρωπαίων», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν.

«Σε όλους τους επιβάτες της πτήσης, μεταξύ των οποίων και οι πιθανοί Λευκορώσοι αντιπολιτευόμενοι, πρέπει να επιτραπεί χωρίς καθυστέρηση να φύγουν από τη Λευκορωσία», συμπλήρωσε.

Πολωνία: Κρατική τρομοκρατία

Κρατική τρομοκρατία χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι τη σύλληψη του Λευκορώσου αντιφρονούντα Ρομάν Προτάσεβιτς.

«Καταδικάζω με τον εντονότερο τρόπο τη σύλληψη του Ρομάν Προτάσεβιτς από τις αρχές της Λευκορωσίας, μετά την εκτροπή μιας επιβατικής πτήσης της Ryanair. Αυτό το πράγμα είναι εγκληματική, κρατική τρομοκρατία», έγραψε στο Twitter.





Ο Μοραβιέτσκι ζήτησε από τον Μισέλ να συζητηθεί στην αυριανή Σύνοδο Κορυφής η επιβολή κυρώσεων στη Λευκορωσία.

«Απειλή για τη διεθνή ασφάλεια ο Λουκασένκο»

Ο Ντόναλντ Τουσκ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ζήτησε την άμεση και σκληρή αντίδραση όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και θεσμών.

«Ο Λουκασένκο έχει γίνει απειλή όχι μόνο για τους πολίτες του αλλά και για τη διεθνή ασφάλεια» ανέφερε ο Τουσκ και προσέθεσε ότι «η πράξη της κρατικής τρομοκρατίας απαιτεί άμεση και σκληρή αντίδραση όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και θεσμών».

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα απαίτησε να απελευθερώσει η Λευκορωσία τον Προτάσεβιτς.

«Καλώ τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ να αντιδράσουν αμέσως στην απειλή που έθεσε στη διεθνή πολιτική αεροπορία το καθεστώς της Λευκορωσίας. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβει αμέσως βήματα ώστε αυτό να μην επαναληφθεί», τόνισε.

Η προεδρική σύμβουλος Άστα Σκαϊσγκιράιτε δήλωσε πως η επιχείρηση για την εκτροπή του αεροσκάφους που μετέφερε περίπου 170 ανθρώπους από 12 χώρες φαίνεται πως ήταν προσχεδιασμένη.

Όπως είπε οι λευκορωσικές μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν ποιος επέβαινε στο αεροπλάνο, το οποίο αναγκάστηκε να προσγειωθεί με τη βοήθεια ενός μαχητικού MIG-29. Ο Προτάσεβιτς ζούσε στο Βίλνιους από τον Νοέμβριο, συμπλήρωσε η ίδια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ ΑFP, Reuters