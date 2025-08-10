ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής

Έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού και στη συνέχεια σε μεταλλικό κάδο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μπαζών

LifO Newsroom
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 5:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στην πόλη της Ρόδου, στην οδό Θεμιστοκλέους Σοφούλη, με θύμα έναν 41χρονο αλλοδαπό που διέμενε πολλά χρόνια στο νησί.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο άτυχος άνδρας φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού και στη συνέχεια σε μεταλλικό κάδο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μπαζών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ο οποίος εκτιμάται ότι ήταν ακαριαίος.

