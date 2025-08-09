Πρέβεζα: Σε ύφεση η φωτιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας – Συνεχείς ρίψεις σε διάσπαρτες εστίες

Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που το μεσημέρι του Σαββάτου περικύκλωσε την κοινότητα Βρυσούλας στην Πρέβεζα, χάρη στη μείωση της έντασης των ανέμων που δυσχέραιναν από νωρίς το έργο της κατάσβεσης.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν πλέον σε διάσπαρτες εστίες γύρω από το χωριό, με επίγεια και εναέρια μέσα. Στην αρχική φάση, 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ έδωσαν μάχη με τις φλόγες, με τη συνδρομή δύο αεροσκαφών τύπου Πετζετέλ και ενός ελικοπτέρου.

Μετά από σχετικό αίτημα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σε 64 πυροσβέστες με 22 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα, ενώ στον αέρα επιχείρησαν συνολικά εννέα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Σημαντική ήταν η συμβολή υδροφόρων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας και της Πολιτικής Προστασίας.