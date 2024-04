Το «The Upfront Initiative» στο φετινό Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος, το «The Upfront Initiative», η πρωτοβουλία της LiFO και της Tsomokos για τη συμπερίληψη, την ισότητα, την ορατότητα και την ποικιλομορφία στον χώρο εργασίας, ταξιδεύει στους Δελφούς για να συμμετάσχει στο 9ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.

Η φετινή παρουσία του «The Upfront Initiative» αποτελείται από δύο πάνελ, με διαφορετικές θεματικές και σημαντικούς προσκεκλημένους που αναμένεται να πυροδοτήσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα εναντίον των διακρίσεων και των αποκλεισμών που εκπορεύονται από τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την καταγωγή, τη θρησκεία ή την αναπηρία στους εργασιακούς χώρους.

Και τα δύο πάνελ θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 13 Απριλίου στην αίθουσα «Ιάνθη» του ξενοδοχείου Amalia Delphi.

Το πρώτο πάνελ με τίτλο «Unleashing the Power of Inclusion in the Workplace» (σ.σ. «Απελευθερώνοντας τη δύναμη της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας») είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11:50 π.μ., με moderator τον διευθυντή σύνταξης της LiFO και curator του Upfront, Αλέξανδρο Διακοσάββα και καλεσμένους τους:

Αθηνά Σταύρου, HR Director MSD Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

Ειρήνη Παναγιοτακοπούλου, Chief Human Resources, Deloitte

Άγγελο Πεντάρη, μουσικό και keynote speaker

Φώτη Σεργουλόπουλο, ηθοποιό, παρουσιαστή, επιχειρηματία

Ειρήνη Ψημίτη, Chief People & Communications Officer, Cepal Hellas Financial Services

Στις 12.25 μ.μ. θα ξεκινήσει το δεύτερο πάνελ με τίτλο «DEI Strategies: Expectations vs Outcomes» (σ.σ. «DEI Στρατηγικές: Προσδοκίες εναντίον Αποτελεσμάτων»), moderator την Κατερίνα Παπανικολάου, Senior Manager, Head Skills and Diversity & Inclusion services της PwC Greece και καλεσμένους τους:

Ντόρα Αποστολοπούλου, General Manager, SRS Group of Companies

Christelle Foucault, Diversity campaigns & External engagement Director, Sanofi

Νίκο Μαραγκουδάκη, HR Director, Novibet

Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, ποιήτρια, μεταφράστρια

Συμεών Κελετζή, Vice President Egalite - European External Action Service

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο https://def-ix.delphiforum.gr/