ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Καβάλα: Τραυματίστηκε 9 χρονος σε θαλάσσιο πάρκο ενώ έπαιζε

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Συνελήφθη η 32χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Ένα 9χρονο αγοράκι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία Νέας Περάμου στην Καβάλα.

Η τοπική Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε χθες το απόγευμα πως ο ανήλικος έπεσε από τη φουσκωτή τσουλήθρα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 32χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

 
 
 
Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και συγκρούστηκε με μηχανή - Νεκρή 32χρονη

Ελλάδα / Τροχαίο δυστύχημα στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και συγκρούστηκε με μηχανή - Νεκρή 32χρονη

Ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης έφτασε στο σημείο και ανέλαβε και τη διακομιδή της, όμως η 32χρονη υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο της Λαμίας
LIFO NEWSROOM
 
 