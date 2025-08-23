Ασπρόπυργος: Νεαροί ξυλοκόπησαν οδηγό απορριμματοφόρου

Το περιστατικό έγινε στη θέση Γκορυτσά, στον Ασπρόπυργο με ομάδα νεαρών να κλείνει το δρόμο στο απορριμματοφόρο και να επιτίθεται στον οδηγό και τους υπαλλήλους καθαριότητας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό έγινε το βράδυ της Πέμπτης (21/8/25) με τον οδηγό του απορριμματοφόρου να τραυματίζεται σοβαρά και να νοσηλεύεται στο Θριάσιο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Επίσης, τραυματίστηκαν ελαφρά οι άλλοι δύο εργαζόμενοι στους οποίους παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία δεν έχει γίνει σύλληψη για το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο ερευνάται.

Θύμισε ωστόσο το ανάλογο συμβάν, που είχε καταγραφεί τον περασμένο Ιούνιο, με έναν εργαζόμενο καθαριότητας στο Δήμο Αθηναίων, να δέχεται επίθεση από επιβάτες αυτοκινήτου που ήθελαν να περάσουν και τους εμπόδιζε το απορριμματοφόρο.

