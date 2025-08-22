ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Σούδα: Απαγόρευση απόπλου για πλοίο που έχασε τη μία του άγκυρα

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατά τον απόπλου του από το λιμάνι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σούδα: Απαγόρευση απόπλου για πλοίο πού έχασε τη μία του άγκυρα Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου / EUROKINISSI
0

Απαγόρευση απόπλου για πλοίο που έχασε τη μία του άγκυρα, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Σούδα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για το περιστατικό, αφορά το φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο «Blue Carrier 1».

Το πλοίο που μετέφερε 52 φορτηγά και έναν οδηγό επιβάτη, θα εκτελούσε το δρομολόγιο από Χανιά για Νάξο, Πάρο, Σύρο και Πειραιά.

Ωστόσο, κατά τον απόπλου του από το λιμάνι διαπιστώθηκε ότι έχασε την δεξιά του άγκυρα και οι Λιμενικές Αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση απόπλου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιές στην Πάτρα: Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν αύξηση έως και 12°C στη θερμοκρασία εδάφους

Ελλάδα / Φωτιές στην Πάτρα: Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν αύξηση έως και 12°C στη θερμοκρασία εδάφους

Η θερμοκρασία εδάφους εμφανίστηκε αυξημένη κατά 10-12°C στην Κάτω Αχαΐα και έως 8-10°C στην Πάτρα, στις περιοχές που κάηκαν, γεγονός που πιθανώς επηρεάζει το μικροκλίμα
LIFO NEWSROOM
Μύκονος: Σοβαρό ατύχημα με «γουρούνα» για τον δισεκατομμυριούχο Τομ Γκρίνγουντ

Ελλάδα / Μύκονος: Σοβαρό ατύχημα με «γουρούνα» για τον δισεκατομμυριούχο Τομ Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ υπέστη πολλαπλά κατάγματα και έμφραγμα - Διακομίσθηκε στο Γενικό Νίκαιας όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ - «Η εικόνα ενός καταρρέοντος ΕΣΥ δεν είναι αλήθεια», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης - Το υπουργείο κατηγοριοποιεί τους ασθενείς με βάση την τσέπη, εμείς δεν αντιμετωπίσαμε έναν “δισεκατομμυριούχο πολυτραυματία” και κάναμε τα ίδια που κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις, απαντούν οι εργαζόμενοι
LIFO NEWSROOM
 
 