Γυναικτοκτονία στον Βόλο: Άφαντος παραμένει ο 40χρονος - Υποψίες για αυτοκτονία

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 40 δράστη της στυγερής γυναικοκτονίας στο Βόλο, όπου δολοφόνησε εν ψυχρώ στην είσοδο της πολυκατοικίας τους, την σύζυγό του και μητέρα των 4 παιδιών του.

Μετά την σοκαριστική γυναικοκτονία στον Βόλο, ο δράστης τράπηκε σε φυγή για να γλιτώσει τη σύλληψη. Οι αστυνομικοί έχουν «χτενίσει» όλη την περιοχή με σκοπό να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Το άγριο έγκλημα έγινε την Παρασκευή (22.08.2025) όταν δράστης και θύμα τσακώθηκαν με αποτέλεσμα ο 40χρονος να αρπάξει αιχμηρό αντικείμενο, να τραυματίσει την σύζυγό του και να την κυνηγήσει καθώς εκείνη έψαχνε μέρος να κρυφθεί. Εν τέλει ο 40χρονος την σταμάτησε στην είσοδο της πολυκατοικίας και την χτύπησε πολλές φορές και θανάσιμα, μπροστά στα παιδιά τους που έκλαιγαν και του ζητούσαν να σταματήσει.

Οι αρχές φοβούνται, -λόγω του επιβαρυμένου ψυχιατρικού ιστορικού του- ότι ο 40χρονος, μπορεί να έχει αφαιρέσει ήδη τη ζωή του, αναφέρουν πληροφορίες της εκπομπής «Σαββατοκύριακο από τις 5», της ΕΡΤ.

Τον Ιούνιο του 2025, ο δράστης της γυναικοκτονίας είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και μία ημέρα μετά αποφασίστηκε η εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική.

Την ίδια στιγμή, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα των αρχών, ο 40χρονος ήταν γνωστός στις αρχές.

Έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για υποθέσεις ναρκωτικών και χρήση ναρκωτικών. Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία δεν έχει γίνει σε βάρος του αν και οι γείτονές τους στον Βόλο άκουγαν συχνά φωνές από το συγκεκριμένο σπίτι.

Όσον αφορά τα ανήλικα παιδιά που θρηνούν την μητέρα τους, βρίσκονται υπό την προστασία των συγγενών τους.