Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο από την επίθεση με μαχαίρι στον 17χρονο – Πέντε με έξι άτομα οι δράστες

Βίντεο από την ημέρα που 17χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στον Άγιο Παντελεήμονα παρουσίασε η ΕΡΤ.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Μαρτίου, έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ομάδα πέντε έως έξι ατόμων που επιτέθηκε στον 17χρονο, τραυματίζοντάς τον.

Λίγο μετά τις 14:00, καθηγητής του σχολείου ειδοποίησε την αστυνομία, αναφέροντας ότι μαθητής έχει τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 17χρονου, ομάδα πέντε έως έξι ατόμων τον πλησίασε στο πεζοδρόμιο και ένας από αυτούς τον χτύπησε με μαχαίρι στον μηρό.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Στο βίντεο που παρουσίασε το ERTNews φαίνεται ένας νεαρός να τρέχει για να γλιτώσει από άτομο που φορά κουκούλα, ενώ πίσω του ακολουθούν κι άλλα άτομα.

