Φωτιά σε κτίριο στο Μεταξουργείο: Εντοπίστηκε σορός

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο του κτιρίου

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργείου το βράδυ της Τετάρτης (4/3) κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς εντοπίστηκε εντός του κτιρίου σορός, η οποία μάλλον ανήκει σε γυναίκα.

Επί τόπου επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ λόγω της φωτιάς είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού από το ύψος της οδού Κολωνού.

