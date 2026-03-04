Φωτιά σε κτίριο στο Μεταξουργείο: Εντοπίστηκε σορός

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μεταξουργείου το βράδυ της Τετάρτης (4/3) κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς εντοπίστηκε εντός του κτιρίου σορός, η οποία μάλλον ανήκει σε γυναίκα.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά την διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στο Μεταξουργείο Αττικής. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 4, 2026

Επί τόπου επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ λόγω της φωτιάς είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού από το ύψος της οδού Κολωνού.